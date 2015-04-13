Пятница, 13. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Как выйти замуж: советы психолога

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Часто женщины ловят себя на абстрактной мысли «как же хочется замуж», имея в ввиду не конкретного мужчину, который должен повестить их под алтарь, а скорее замужество как образ жизни. В него должны входить семейные обеды, прогулки под руку, обещания вечно любви даже после свадебной церемонии и перспектива иметь очаровательных детей, которых муж обязательно будет катать на спине. И хорошо, когда у женщины появляется спутник, который не только идеально вписывается в воображаемую картину замужества, но и сам не против активно в ней почувствовать. Но что делать другим женщинам, меняющим формулировку мечты в вопрос «как выйти замуж», который потом становится криком души.

Особенно радуют так называемые мудрецы, оказывающиеся в окружении любой женщины, настойчиво напоминающие, что «время не ждет, красота не прибавляется, дети сами по себе не рождаются, а мужчины на дороге не валяются». Такие советники только раздражают, нагнетая ситуацию напоминанием о возрасте, в котором вроде как давно положено быть замужней барышней. Будто мы сами этого не понимаем, вот только ответ на вопрос как же все-таки выйти замуж остается открытым, пишет Хочу.

Советы психолога

Итак, чтобы раскрыть тайну вечного вопроса, мы обратились к мнению специалистов, разбирающихся в человеческом мышлении и его отображении на наших действиях. Психологи считают, что выйти замуж женщине мешает мысленный капкан, который она выставляет сама для себя.

Одной из первых причин отсутствия кольца на безымянном пальце может быть неспособность различать два понятия – «замужество» и «любовь». Когда девушка встречается с кем-то определенный период времени, то замужество кажется ей вполне логическим продолжением отношений. Вспомните сами, как быстро вы можете проанализировать информацию о понравившемся вам мужчине, мысленно представляя его в качестве будущего супруга. Такие мысли приходят в женскую голову непроизвольно, и она за несколько секунд успевает смоделировать ситуацию, проверяя, подходит ли ей этот мужчина. В таких ситуациях возникает пробел в знаниях, о чем же думает в это время тот самый мужчина. И буквально с первых минут общения у представителей противоположного пола могут складываться абсолютно разные планы по поводу совместного будущего.

Точно также мы становимся заложницами стереотипов, которые мы слышим от других женщин чуть ли не с самого рождения. Например, то, что спутник жизни должен быть при деньгах, а если он не может дарить женщине дорогие подарки, всюду платить за нее и выполнять любой каприз, значит и семью он не в состоянии обеспечить. Но давайте будем честными – хороший семьянин будет откладывать деньги на учебу ребенку, возможно, забывая купить своей жене цветы. А подаренные айфоны и брендовая одежда со временем потеряют свою ценность, как и мужчина, привыкший решать проблемы исключительно с помощью финансов.

Отрицаем мы это или нет, но каждый из нас всегда будет ориентироваться на отношения своих родителей. Брать за основу идеального брака модель поведения мамы с папой, и наоборот, однажды мысленно произнести клятву «никогда не буду как они». Если ваш отец всегда целовал маму, носил ее на руках и во всем помогал ей, то вы у вас формируется убеждения, что именно так себя и должен вести мужчина. А вот если отец изменял матери или был плохим семьянином, ребенок вырастает с мыслью, что все мужчины одинаковые и рано или поздно уйдут к другой. В первом случае мужчина может быть воспитан совсем иначе, и его манера поведения может отталкивать женщину, которая убеждена, что муж должен боготворить жену, а не просто быть рядом с ней. Во втором случае женщины могут сами провоцировать мужчин, постоянно повторяя, что рано или поздно те покажут свою истинную сущность. Как бы там ни было, нужно перестать привязывать своего партнера к примерам из жизни и отталкивать его только потому, что он стал заложником вашего представления об отношениях.

Переходям к действиям

Хорошо, когда с внутренними демонами справиться получилось, да вот только замуж почему-то все равно не берут. Это значит, что нам нужно понять суть фразы «дело во мне», но не уйти вместе с ней глубокую депрессию, а мотивировать себя стать лучше. В первую очередь для самой себя.

Если все подруги уже несколько лет замужем, а при виде вас родственники тянут любимую песню «так когда уже», где-то на подсознании зарождается зерно неуверенности, которое может прорости в большую проблему. Во-первых, мы, к счастью, не живем во времена, когда 20-летних незамужних девушек считают старыми девами, а при виде мадам постарше лишь презрительно махают рукой. Сейчас женщине нужно быть на одном уровне с мужчиной, ничем не уступая ему в карьерных достижениях, социальной активности и физическом здоровье. Для того чтобы иметь все это, необходимо много вкладывать в свои навыки и регулярно укреплять статус в обществе. В таких условиях женщине стало намного сложнее уделять время на обустройство личной жизни, и в какой-то момент она вдруг осознает, что подходит под категорию «30-летняя и незамужняя», хотя совсем недавно это не было ее проблемой. Клеймо, которым склонны одаривать нас люди, да и мы себя тоже, может повлиять на самооценку и уверенность в себе. Нужно остановиться, сделать глубокий вдох и на выдохе усвоить мысль, что пока женщина не научится любить и ценить себя, никто другой не сможет оценить ее по достоинству. Ведь вы хотите, чтобы мужчина увидел в вас интересную женщину, ведущую насыщенную и полноценную жизнь, а не напуганную и озабоченную даму, одержимую замужеством. Все в ваших руках.

Для того чтобы успешно и счастливо выйти замуж, нужно расстаться со многими внутренними противоречиями и убеждениями, которые становятся невидимыми препятствиями перед замужней жизнью. Следует научиться идти на уступки, ведь в браке существует мнение двух разных людей, одно из которых всегда будет доминировать. Женщина должна понимать, что на самом деле означает брак и на каких условиях он построен. Если мужчина хочет детей, а вам нужен еще год для повышения на работе – придется сделать свой выбор. Если вы не умеете готовить, а мужчина нуждается в том, чтобы его женщина готовила для него – придется сделать выбор. Вам всю жизнь придется делать выбор и идти на компромиссы. И если вы по-настоящему готовы к тому, чтобы стать любящей и мудрой женой, то мужчина сам увидит это и не упустит такую женщину.

Пошаговая инструкция

Если говорить о том, что девушка должна сделать для того, чтобы привлечь мужчину, то для начала она должна осознать, что у нее уже есть и к чему она будет стремиться. Мы подготовили пошаговую инструкцию, которая не только поможет женщине понять, чего она хочет, но и станет мотивацией для дальнейших активных действий.

Шаг 1. Представляем мужчину, с которым вы хотите связать свой брак. Не поленитесь посвятить этому занятию больше десяти минут, ведь это очень важный момент, которым пренебрегают многие женщины. Итак, продумайте, как он должен выглядеть, какая у него должна быть профессия, как он одевается и говорит.

Шаг 2. Теперь, когда мы мысленно нарисовали портрет идеального мужа, приступаем к созданию образа его идеальной жены. Хорошенько подумайте, какая женщина нужна такому мужчине, какие ценности и убеждения она имеет, как ухаживает за собой и как ведет себя на публике.

Шаг 3. Пришло время подумать, где может проводить время ваш идеальный муж. В какие заведения он ходит, каким спортом занимается, как организует свой досуг и где работает. Подумайте, есть ли у вас точки соприкосновения.

Шаг 4. А теперь мыслительную работу придется перенести на другой уровень. Посмотрите, чего именно вам не хватает вам, чтобы соответствовать образу женщины идеального мужчины. Можно начать с недостатков фигуры, отсутствие ежедневного макияжа и других пунктов, которые нужно исправлять прямо сейчас.

Шаг 5. (запасной). Если у вас уже есть такой мужчина, вот только замуж он не зовет, подумайте, чего ему не хватает, как для него должен быть устроен брак. Не бойтесь меняться и ставить перед собой цель стать лучшей абсолютно во всем. Если вы не чувствуете, что мужчина ценит ваши старания и все так же не собирается жениться, не тратьте на него свои силы. Лучше вовремя начать строить отношения с кем-то другим, чем зря потратить свое время и оказаться ни с чем.

Как это работает? Вы даже не можете представить, какую силу имеет визуализация для достижения вашей цели. Во-первых, вы четко начинаете понимать, чего хотите, отстраняя абстрактно-неопределенные мысли о замужестве. Во-вторых, к примеру, качая пресс в спортзале у вас больше шансов встретить идеального мужчину, чем сидя на диване, вздыхая от несправедливости жизни.

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