Письмо читательницы: я одинока, и женатый любовник этому способствует

«Что делать, я одинока, друзей нет близких. С женатым человеком встречаюсь уже восемь лет. Был перерыв - забыл про меня, я проглотила, встретила другого, но он появился и сделал все так, чтобы мы расстались с тем. в итоге опять одна. я для него как средство для удовольствия. это невыносимо. просто не встречаться не прокатывает, ругаться не хочу и достучаться до него тоже не могу. сижу как мышь в норе, вечно в ожидании. Детей у меня нет, родителей тоже уже. а друзья появляются только, если от меня что-то нужно. вообще в чем смысл человека?»

Совет дает аналитический психолог Ирина Потемкина:

«Важно понять, в ожидании чего вы прячетесь в "норе одиночества". От кого или от чего? Этот мужчина для вас - как связь с миром, поэтому вы с ним не расстаетесь. И в то же время, он как монстр, который растаптывает ваше достоинство. И одновременно, вы можете ощущать себя нужной. Только нужной в данном случае для чего?

Вы не верите, что вы достойны лучшего в жизни. Это и есть проблема. Вы не позволяете себе хорошее общение. Вы не позволяете себе управлять своей жизнью. Вашей жизнью управляет "монстр", с которым не выносимо и в то же время привычно. Важно понять, что эта "нора" или дыра одиночества у вас внутри, в которой прячется ваш внутренний ребенок, вы маленькая. Когда-то спрятаться для вас было единственно верным решением, что бы обезопасить себя от чего-то. Может быть это были болезненные отношения с кем-то, или вам кто-то внушил, что вы не достойны радости и счастья в жизни, пишет Клео.

Задача наладить контакт с самой собой. Услышать себя, свои желания. И создать чувство БЕЗОПАСНОСТИ в своей душе. Безопасности общения, безопасности счастья, безопасности радоваться и т.д. И в этом помогает работа с психологом. В этой работе вы снова почувствуете, что можно доверять людям и можно быть собой. Что быть собой безопасно. И отношения могут приносит радость. И что в мире очень много интересного, что ждет вас».