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Истории о супергероях опасны для детской психики, предупреждают эксперты

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Исследователи из Университета Бригама Янга опросили 240 детей и их родителей. Родителей рассказали, увлекались ли дети супергероями. Также специалисты индивидуально побеседовали с каждым ребенком. Детей попросили назвать 10 любимых супергероев, передает The Hindustan Times.

Исследование показало: 20% участников нравилась жестокость любимых героев. 70% добровольцев отмечали положительные или нейтральные характеристики героев, например, силу или способность летать. Кроме того, ученые установили, что дети, которые больше увлекались супергероями, год спустя чаще проявляли физическую и реляционную агрессию.

По словам специалистов, в историях о супергероях много сюжетных линий, которые переплетаются между собой. Насилие там сочетается с просоциальным поведением, но дошкольники не способны извлечь из таких историй скрытую в них мораль. Исследователи добавляют: согласно данным предыдущих исследований, информация о насилии притупляет когнитивные и эмоциональные реакции.

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