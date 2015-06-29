Как одеться, чтобы привлечь мужчину

О том, как раскрыть свой сексуальный потенциал и правильно его демонстрировать, придерживаясь "золотой середины", в блоге на "Обозревателе" рассказала известный украинский имидж-эксперт Елена Штогрина.

Она пояснила, что нужно женщинам, чтобы вызывать восторг у мужчин:

1. Внутренняя готовность и принятие себя;

2. Умение расположить к себе и выгодно себя преподнести;

3. Интересное хобби или работа — то, чем вы гордитесь;

4. Приятный аромат, ухоженное тело;

5. Красивая одежда, которая подчеркнет ваше достоинство.

"Для создания роскошного образа выбирайте облегающие платья, юбки. По всеобщему мужскому мнению — это лучшая одежда для женщины любого возраста. Юбки в меру короткие и обтягивающие, они должны иметь среднюю длину, чуть выше колена. Также привлекает внимание мужчин разрез спереди или запах, ведь это дает волю воображению и дает фантазии разыграться в полную силу. Контуры тела должны легко читаться только ему, но не выставляться напоказ всем подряд. Поэтому одежда должна быть сшита из мягких тонких тканей, возможно, немного просвечивающих, чтобы создавать необходимую интригу. Кружева, бархат, кожа, шелк замечательно подойдут для создания сексуального образа", — отметила она, передает Lady.obozrevatel.com.

Что еще привлечет внимание мужчин? Советы эксперта:

— Блузки сексуальные и элегантные. При их выборе нужна осторожность, выбирайте те, которые подчеркнут форму груди, привлекут внимание, но при этом декольте не будет выглядеть вульгарно, а лишь намекнет на то, что скрывается под блузкой. Поэтому блузы, рубашки, водолазки лучше носить из очень тонкого трикотажа

— Обувь на каблуке. Туфли прекрасное решение

— Фасоны одежды простые и сексуальные

— Красная помада.

— Опрятность и аккуратность

"Для того чтобы мужчины обращали на вас внимание, нужно полюбить себя и принять именно такой, какая вы есть сейчас. Психология утверждает, что любовь к себе и уверенность в себе – самое "безотказно работающее" волшебство, которое беспроигрышно воздействует на противоположный пол. Представьте себе такую картину. Идете вы по улице, прогуливаетесь, улыбаетесь. Вы знаете, что выглядите более чем ослепительно, вы искренне верите в это. И в это верят все те, кто проходит мимо вас! Одежда вам в помощь. И будьте уверены восторженные мужские взгляды вам обеспечены", — подытожила Елена Штогрина.