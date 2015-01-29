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Семь вещей, о которых нужно знать пациентам пластических хирургов

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Пластические операции становятся все более популярными среди женщин и мужчин, но многие пациенты всё равно демонстрируют удивительную неосведомленность об этом предмете. Пластические хирурги из Германии назвали семь вещей, о которых должны обязательно знать потенциальные пациенты.

Реалистические ожидания. Будьте абсолютно практичны в том, что касается ваших ожиданий от результатов пластических операций. Сегодня пластические хирурги способны изменить некоторые косметические несовершенства, но это не делает их волшебниками. Вас никогда не смогут омолодить на 30 лет, а гадкого утенка не превратят в прекрасного лебедя, пишет Medikforum.ru.

Планируйте надолго вперед. Если через неделю вы уже собираетесь блистать с новой внешностью на свадьбе, то не следует обращаться к хирургу за 11 часов до выхода в свет. Помните о том, что вашему организму необходимо время для заживления после пластической операции. Поэтому очень важно, чтобы вы спросили у эксперта, какой объём времени вам нужно иметь в запасе.

Готовьтесь к осложнениям. Довольно глупо ожидать, что пластические операции будут проходить без осложнений, которыми сопровождаются другие хирургические процедуры. Все разновидности операций в хирургии примерно равны по степени риска. Естественно, что и вам могут грозить послеоперационные инфекции, отторжения, а также другие риски.

Не ждите изменений немедленно. Не следует думать, что через несколько часов после операции, когда с вас снимут повязки, ваше лицо волшебным образом изменится. Физиологические несовершенства внешности не исчезают по мановению волшебной палочки, вашему организму потребуется время для того, чтобы адаптироваться к результатам операции. А пока готовьте себя к огромным синякам, отекам и т. п.

Откажитесь от вредных привычек. Любой пластический хирург, если он является настоящим профессионалом, скажет вам о том, как важно вести здоровый образ жизни до и после операции. Кроме того, косметическая хирургия не является альтернативой здорового образа жизни, и вам всё равно необходимо следовать правильному питанию, физическим нагрузкам, а также воздерживаться от злоупотребления алкогольными напитками и стараться никогда не курить.

Не ожидайте более двух процедур за один раз. У пациентов часто возникает искушение сэкономить деньги и попросить врачей провести сразу несколько хирургических процедур за один раз (к примеру, увеличение груди, фейслифтинг, блефаропластику и ринопластику). Однако настоящие профессионалы никогда не делают более двух процедур за раз, так как это опасно.

Выражайтесь яснее. Пластические хирурги обладают высокой квалификацией, однако они не умеют читать ваши мысли. Поэтому не стоит расстраиваться, если ваш врач не ответил на какие-то вопросы, которые вы не успели задать. Старайтесь четко обсуждать всё, что вас интересует, до проведения процедуры.

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