Женщина рассказала о прелестях занятия сексом с куклой

31-летняя писательница из Нью-Йорка по имени Карли порядком устала от живых мужчин с их многочисленными изменами, капризами и проблемами. Именно поэтому она приобрела себе мужскую сексуальную куклу по имени Гэбриэль ростом в 180 сантиметров. Стоимость этого удовольствия составила $7 500, и женщина ни разу не пожалела о сделанном выборе. В настоящее время она проводит со своим искусственным бойфрендом сексуальные сеансы, которые длятся по 20 минут (что в 4 раза больше среднестатистических показателей, пишет Medikforum.ru.

"Мы всегда предполагаем, что мужчинам гораздо больше нравится спать с бессловесными объектами, а вот женщинам необходимы какие-то эмоциональные связи для получения сексуального удовольствия, но это не совсем так, - рассказывает Карли. - Эти куклы на 100% состоят из силикона, из-за чего их пенис бывает невероятно реалистичным. Во время секса я не могу отличить его от настоящего. У Гэбриэля есть несколько положений полового члена, у которого можно изменять и степень эрекции. У него даже имеются настоящие лобковые волосы".

Женщина рассказала, что занятия сексом с мужской куклой являются довольно приятными, хотя они и отличаются от секса с настоящим мужчиной. Но желающим получить новые необычные сексуальные переживания стоит попробовать. В частности, сексуальная кукла превосходно подходит для женщин, которые еще не полностью разобрались в потребностях своего тела. С Гэбриэлем можно экспериментировать, он всегда готов предоставить все виды удовольствий, здесь можно осуществлять разную скорость фрикций, пробовать разные углы вхождения. Кукла обязательно поможет женщине понять свое тело на 100%, что очень важно для последующего получения оргазмов с живым мужчиной.

При этом Карли вовсе не собирается всю свою жизнь прожить с куклой, однако она не исключает вероятности покупки более живого на вид сексуального робота, если он когда-нибудь будет разработан.