Рецепт: пельмени в горшочках с грибами и сметаной

Ингредиенты:

— 0,5 кг пельменей

— 10 шт шампиньонов или любые другие грибы

— 1 головка репчатого лука

— 50 гр сливочного масла

— 1 столовая ложка сметаны

— соль, перец по вкусу

— зелень

Отварить пельмени до полуготовности. Брать можно любые – как домашние, так и магазинные, пишет Trulylove.ru.

Лук мелко порезать и обжарить на сливочном масле. К луку добавить порезанные грибы и жарить все вместе 5-8 минут. Посолить и поперчить.

Затем, на дно горшочков выложить пельмени, добавить по маленькому кусочку сливочного масла.

Сверху уложить грибы с луком. Сок, полученный при обжарке шампиньонов, смешать со сметаной и залить им горшочки.

Снова посолить и поперчить. Накрыть горшочки крышками и поставить в разогретую до 180 градусов духовку запекаться на 20-25 минут.

Готовые пельмени с грибами посыпать рубленной зеленью и подавать горячими в горшочках.

Приятного аппетита!