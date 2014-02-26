Рецепт: пельмени в горшочках с грибами и сметаной

Ингредиенты:
— 0,5 кг пельменей
— 10 шт шампиньонов или любые другие грибы
— 1 головка репчатого лука
— 50 гр сливочного масла
— 1 столовая ложка сметаны
— соль, перец по вкусу
— зелень
Отварить пельмени до полуготовности. Брать можно любые – как домашние, так и магазинные, пишет Trulylove.ru.
Лук мелко порезать и обжарить на сливочном масле. К луку добавить порезанные грибы и жарить все вместе 5-8 минут. Посолить и поперчить.
Затем, на дно горшочков выложить пельмени, добавить по маленькому кусочку сливочного масла.
Сверху уложить грибы с луком. Сок, полученный при обжарке шампиньонов, смешать со сметаной и залить им горшочки.
Снова посолить и поперчить. Накрыть горшочки крышками и поставить в разогретую до 180 градусов духовку запекаться на 20-25 минут.
Готовые пельмени с грибами посыпать рубленной зеленью и подавать горячими в горшочках.
Приятного аппетита!