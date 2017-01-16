Видео: 15-летняя балерина размера плюс взорвала сеть

Тысячи людей посмотрели это видео и назвали Лиззи примером для подражания для женщин всех форм и размеров.

Девушка начала заниматься балетом с 5 лет, а значит у нее уже 10 лет практики. Кроме того, она любит джаз и чечетку, а также выступает в местном спектакле «Щелкунчик». «Не могу поверить, что она танцует лучше меня!» — пишут люди в восторженных комментариях.

Хотя самой Лиззи не нравится, когда так говорят: «Это значит, что люди больших размером не могут танцевать. Неважно, сколько я вешу, важна моя страсть к танцам. Я пытаюсь похудеть. Я знаю, что поможет мне лучше танцевать, и я буду здоровее. Но похудеть тяжело».