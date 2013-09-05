Почему мужчины не хотят встречаться с толстыми женщинами

«Понятие полноты субъективно. Полный – не жирный. Так же, как и женщины не хотят встречаться с мужчиной ниже их, мужчины не хотят женщин, которые весят больше, чем они».

«Я был толстым, и тяжело работал, чтобы сбросить лишние килограммы и поддерживать здоровый вес. Я не понаслышке знаю, как лишний вес вредит вашей самооценке и социальному присутствию. Я бы беспокоился о возможных рисках для здоровья, которым подвергает себя мой партнер».

«Складки жира не привлекательны».

«Лишний вес часто свидетельствует о пренебрежении к себе и к своему здоровью. Сознание и тело связаны между собой. Вы не можете злоупотреблять вашим телом и ожидать, что ваш разум восполнит ущерб. Толстое тело может означать леность, недальновидность и пренебрежение к общему благополучию».

«Толстая женщина явно не заботится о себе».

«Лишний вес может стать серьезной проблемой для здоровья».

«Я стройный и рядом с толстой женщиной буду выглядеть странно».

«Толстые женщины не могут сделать столько, сколько худышки, а я довольно активен».

«Здоровый образ жизни очень важен для меня. Толстые женщины не ведут здоровый образ жизни».

«Пухленькие щечки могут выглядеть милыми. Но лишний вес – это уродливо».

«Я порвал с женщиной, которая запустила себя. Моя работа – зарабатывать деньги, а ее дело – хорошо выглядеть для меня и для себя».

«Я терпеть не могу лентяев. Если ей сложно позаниматься спортом в течение тридцати минут, это для меня является признаком истинной лени».