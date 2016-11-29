Пять секретов, которые вы должны рассказать своему партнеру

Страх быть высмеянными или оскорбленными

Боль может иметь место в прошлом, например, в школе, когда вы в детстве намочили штаны и все смеялись над этим, дразня вас в течение многих лет. Для других болезненным воспоминанием может быть сексуальное домогательство в детстве. Этот опыт может заставить человека подавлять боль. Тем не менее, травматические переживания вызывают проблемы с самооценкой, депрессию и даже психические отклонения, потому что люди не могут жить с этой мукой, пишет Soulpost.ru.

Вместо того, чтобы заниматься сексом с вашим партнером, вы смотрите порно, чтобы удовлетворить себя

Ваши собственные сексуальные травмы в детстве или подростковом возрасте заставляют вас испытывать чувство вины и стыд к своему сексуальному партнеру. Просматривая порнографию и мастурбируя, вы удовлетворяете свои сексуальные желания без риска стать уязвимым во время секса с вашим партнером и встретить своих демонов лицом к лицу.

Ваша зависимость позволяет вам избегать боли

Некоторые люди бессознательно воспроизводят свою боль за счет отравляющих отношений, которые приносят те же страдания, которые они испытали в детстве, например, оскорбленный ребенок вырос и выходит замуж за «оскорбляющего супруга». В своем стремлении избежать боли, они разрушают свою жизнь. Наиболее распространенными способами ухода от реальности являются алкоголь и наркотики, однако, есть люди, повернутые на сексе, еде, просмотре ТВ, шоппинге или азартных играх.

Вы едите шоколад или другие сладости поздно ночью, когда никто не видит

Вы делаете это, потому что не в состоянии удовлетворить свои эмоциональные потребности в отношениях и жизни. Поэтому вы прибегаете к такого рода самолечению как к временной возможности почувствовать себя хорошо. Тайно, когда никто не видит, что вы поедаете огромное количество сладостей, чтобы ощутить благополучие. Это ваш путь самоублажения. Но никакое лакомство не удовлетворит тягу к тому, чтобы вас любили и ценили.

Вы боитесь, что, если признаетесь вашему партнеру о своих слабостях или безумных мыслях, он бросит вас или осудит

Если вы когда-либо были взаперти, скрыты от мира, или вас насильно удерживали где-либо, например, в больнице, тюрьме, приюте, вы можете опасаться, что будете брошены в отношениях. Расскажите обо всем своему партнеру, пусть он поможет решить конфликт внутри вас.