Как уменьшить количество сахара в рационе ребенка

Давай разберемся, сколько свободного сахара могут потреблять дети и действительно ли его излишнее количество настолько опасно для здоровья?

Естественно, незначительное количество сахара в питании ребенка может присутствовать, но содержащие его продукты и напитки следует свести к минимуму в детском рационе. Продукты с высоким уровнем сахара, как правило, содержат меньше витаминов и минералов, поэтому они не должны заменять полноценные продукты питания, необходимые для нормального роста и развития детей.

Как уменьшить потребление сахара:

1. Замените сухие завтраки с высоким содержанием сахара более диетическими хлопьями, зерновыми тостами, бубликами, простым йогуртом с фруктами или кашей с ягодами. Возьмите за правило читать этикетки перед покупкой и избегать продуктов с высоким содержанием сахара. Придумывайте вкусные альтернативы сладким завтраками, например, яркий омлет с овощами или несладкий тост.

2. Замените сладости к чаю зерновой булочкой, орехами, хлебными палочками, фруктовыми батончиками, бананом, сыром, сухофруктами.

3. Откажитесь от газированных напитков. Вместо этого перейдите на компоты из сезонных фруктов или сухофруктов, обычную воду, холодный чай.

4. Научитесь печь, практически не добавляя сахар (вместо него можно добавить, к примеру, измельченные в пасту финики). Домашняя выпечка или фрукты в желе будут здоровой альтернативой покупным сладостям.

5. Привлекайте детей к приготовлению пищи. Если они помогли приготовить что-то, то вероятность того, что они съедят плоды собственных трудов, возрастает в разы.

6. Дети копируют поведение взрослых, поэтому станьте примером для подражания. Если они увидят, как вы постоянно и с удовольствием готовите и едите здоровую пищу, то будут подражать вам и в этом.

Главный совет: сократить употребление сахара непросто, но возможно. Поощряйте детей выбирать здоровые продукты и употреблять более полезные напитки, есть больше фруктов, овощей и продуктов, содержащих клетчатку. Также обязательным условием поддержания здоровья на должном уровне является ежедневная физическая активность, о чем не стоит забывать.