Видео: Лариса Гузеева в шоке от самооценки носатой невесты

Ксения, 27 лет, Стрелец. Сама сделала предложение руки и сердца возлюбленному уже на пятом свидании, а через три года стала инициатором развода, когда муж стал пропадать в гараже и морить еe голодом. Ксения работала слесарем-сборщиком радиоэлектронной аппаратуры, сейчас занимает должность младшего воспитателя в детском саду. Гордится своими родственниками. Мечтает работать в больнице или в сфере ритуальных услуг. Признается, что плачет по любому поводу и стесняется своего носа. Ксения никогда не смирится с рукоприкладством в семье и чрезмерным употреблением алкоголя. Еe супруг должен любить детей и дельфинов, иметь стабильную работу и никогда не отказывать ей в сексе.

Смотрим!