Четыре типа живота и методы борьбы с ними

Если ты не можешь похудеть и добиться красивого, плоского животика, ты, скорее всего, делаешь что-то неправильно. Читай, как нужно действовать в зависимости от того, какого типа твой живот.

1. Вздутый живот

По утрам такой животик более плоский, чем по вечерам, из-за скопления газов и нарушения пищеварения.

Этот тип живота встречается как у полных женщин, так и у худых, и может быть связан с пищевой непереносимостью, аллергией или “ленивым кишечником“, возникшим из-за несбалансированной диеты. Также вздутие живота может быть связано с непереносимостью лактозы, дрожжей, алкоголя, клейковины в пшенице или глютена. Рекомендуется провести анализ и исключить из своего рациона те группы продуктов, которые вызывают воспаление.

Если же ты столкнулась с синдромом ленивого желудка, постарайся натренировать его и употреблять в пищу непривычные продукты.

Рекомендации:

Не переедать на ночь.

Пить много воды в течение дня.

Употреблять в пищу полезные пробиотики, чтобы стимулировать работу кишечной микрофлоры.

2. Послеродовой живот

Послеродовой живот можно уменьшать постепенно с помощью правильного питания.

После беременности матка опускается и становится более тяжелой. Возможно, тебе понадобится около шести недель для того, чтобы она вернулась к нормальному размеру, хотя зачастую для этого требуется больше времени.

Не стоит начинать делать упражнения сразу после родов – организму нужно восстановиться, а матке вернуться в тонус, на что уйдет не менее двух месяцев. Поэтому в этот период не думай ни о чем, кроме обретенной радости материнства.

Когда придет время и твой лечащий врач разрешит физические нагрузки, рекомендуется пропить курс витаминных добавок с рыбьим жиром, так как они способствуют сжиганию жира и снижают выработку гормонов, которые вызывают сильное чувство голода.

Еще один способ вернуть животу красивую форму – употреблять в пищу много жирных кислот (например, содержащихся в авокадо, лососе и семенах чиа), которые содержат много питательных веществ, борются с усталостью и способствуют усвоению витаминов организмом.

Чтобы живот был сильным и крепким, нужно укреплять мышцы таза, например, с помощью упражнений Кегеля, а не качать пресс, потому что эти упражнения предназначены для мышц в хорошей форме.

3. Маленький низкий животик

Типичный живот женщин, которым не хватает на себя времени. Он появляется, даже когда они ходят в спортзал или сидят на диете, но едят одно и то же и выполняют одни и те же упражнения.

Другие части тела выглядят хорошо, но эта выпуклость внизу живота портит силуэт.

При этом типе живота не нужно злоупотреблять упражнениями на пресс и другими рутинными физическими нагрузками. Они способствуют сжиганию жира на бедрах, ногах и руках, но не на животе.

Правильное питание – фундаментальная основа красивого плоского живота. Таким образом мы также защищаем себя от запоров и воспаления. Ешь больше зеленых листовых овощей, зерновых продуктов и фруктов.

Чередуй упражнения на пресс с растяжкой и силовыми упражнениями. Не забывай о кардионагрузках и аэробных упражнениях на выносливость (приседания, прыжки на скакалке).

4. “Живот стресса“

Если у тебя сидячая работа, и при этом ты постоянно что-то жуешь – ты сильно вредишь не только фигуре, но и здоровью.

Этот тип живота характеризуется существенной припухлостью в области от диафрагмы до пупка. Это связано не только с нездоровой пищей, но и с выработкой гормона кортизола, который приводит к накоплению жира вокруг желудка.

Один из лучших способов избавиться от такого живота – больше отдыхать, чтобы организм мог восстановиться, и не заедать стресс вредными вкусностями. Ешь больше питательных продуктов, ограничь потребление кофе до одной (максимум двух) чашек в день, делай больше упражнений на расслабление, а не аэробных упражнений. Отлично подойдут йога, тай-чи, пешие прогулки.