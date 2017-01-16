Рецепт: нежные картофельные блинчики

Итак, берем:
5 средних картофелин,
большой стакан молока,
полтора стакана пшеничной муки,
3 яйца,
1 ст.л. сахара,
щепотку соли,
3 ст. л. + 2 ст. л. растительного масла,
зелень и чеснок по вкусу.
Сварить очищенную и разрезанную картошку, затем, немного остудив, приготовить из нее пюре, которое развести наполовину картофельным отваром.
Разогреваем молоко, тем временем добавим к нашему пюре яйца и муку, начинаем перемешивать, и добавляем горячее молоко с солью. В получившееся тесто добавляем тщательно измельченные зелень и чеснок, заправляем двумя столовыми ложками масла. Теперь дадим получившейся смеси полчаса отдыха, пишет justcoolidea.ru.
И наконец приступаем к выпечке аппетитных картофельных блинчиков! Для этого хорошо разогрейте маленькую сковородку и смазывайте ее оставшимся растительным маслом. Блинчики будут невероятно нежными, поэтому лучше, если они будут небольшого диаметра и переворачивать их также нужно чрезвычайно осторожно!
Кстати, в следующий раз вы можете попробовать подобрать к уже полюбившимся вам блинчикам несладкую начинку: например, мясную или из тушеной капусты.
Приятных вам кулинарных экспериментов!