Рецепт: нежные картофельные блинчики

Итак, берем:

5 средних картофелин,

большой стакан молока,

полтора стакана пшеничной муки,

3 яйца,

1 ст.л. сахара,

щепотку соли,

3 ст. л. + 2 ст. л. растительного масла,

зелень и чеснок по вкусу.

Сварить очищенную и разрезанную картошку, затем, немного остудив, приготовить из нее пюре, которое развести наполовину картофельным отваром.

Разогреваем молоко, тем временем добавим к нашему пюре яйца и муку, начинаем перемешивать, и добавляем горячее молоко с солью. В получившееся тесто добавляем тщательно измельченные зелень и чеснок, заправляем двумя столовыми ложками масла. Теперь дадим получившейся смеси полчаса отдыха, пишет justcoolidea.ru.

И наконец приступаем к выпечке аппетитных картофельных блинчиков! Для этого хорошо разогрейте маленькую сковородку и смазывайте ее оставшимся растительным маслом. Блинчики будут невероятно нежными, поэтому лучше, если они будут небольшого диаметра и переворачивать их также нужно чрезвычайно осторожно!

Кстати, в следующий раз вы можете попробовать подобрать к уже полюбившимся вам блинчикам несладкую начинку: например, мясную или из тушеной капусты.

Приятных вам кулинарных экспериментов!