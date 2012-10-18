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Три вещи помогут улучшить здоровье и внешний вид за неделю

Krasotka.ee
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Можно ли почувствовать качественные изменения к лучшему в своем самочувствии и внешности за короткий срок? Авторитетный в США диетолог и специалист по здоровому питанию Энди Беллатти утверждает, что да. Для этого он рекомендовал придерживаться трех простых правил.

Рекомендации специалиста опубликовала электронная газета «Век». В частности, доктор Беллатти отметил: для хорошего самочувствия и цветущего внешнего вида в ежедневном рационе питания важно соблюдать три пункта – полноценный питьевой режим, контроль над потреблением продуктов с натрием, а также высокий уровень клетчатки.

Что касается питьевого режима, диетолог пояснил: необходимо не только обеспечивать организм достаточным количеством жидкости, но и следить за тем, какие напитки потребляются в течение дня.

«Подслащенные напитки, газировка, соки из магазинов с высоким содержанием сахара питьем не считаются, речь идет о простой чистой воде. Полезна и вода с лимоном, лаймом или соком огурца», - сказал он.

Также специалист по здоровому питанию обратил внимание на продукты, содержащие много натрия – всевозможные соленые закуски, чипсы, колбасы, требующие разогревания полуфабрикаты. Такие продукты становятся причиной отечности и вздутия, предостерег Энди Беллатти.

«Отказавшись лишь на одну неделю от привычных соленых блюд, вы тут же увидите положительный результат. Из организма выведется лишняя жидкость, можно стать легче на несколько килограммов», - поделился мнением врач.

Кроме того, он посоветовал каждый день потреблять «диетическую» клетчатку, источником которой являются орехи, жесткие овощи и фрукты.

Их постоянное потребление избавляет организм от тяги к сахару, к перееданию, к поеданию вредных калорийных блюд, а также улучшает пищеварение в целом, что позитивно сказывается на внешнем виде и самочувствии, констатировал диетолог.

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