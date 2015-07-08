Развод может спровоцировать развитие пищевых расстройств у женщин среднего возраста

Исследование показало: 15,3% участниц страдали от расстройств пищевого поведения в течение жизни (3,6% из них - в прошлом году). Одним из факторов риска оказались изменения в жизни. Наибольшему риску были подвержены женщины, не получавшие в детстве достаточно ласки от матери. Смерть одного из родителей в детстве увеличивала вероятность развития булимии в 7 раз.

Хорошие отношения между матерью и дочерью снижали риск развития булимии на 20%. Кроме того, исследователи обнаружили, что женщины среднего возраста с расстройствами пищевого поведения редко обращались за медицинской помощью. Специалисты призывают таких женщин пойти к врачу.