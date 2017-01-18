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Фото и видео: «Миссис Россия 2015» посетила благотворительное мероприятие в Таллинне

Krasotka.ee
Krasotka.ee

На прошлой неделе Эстонию посетила «Миссис Россия 2015» Екатерина Кирмель, у которой, между прочим, шестеро детей.

 В Таллинне Кирмель приняла участие в интеллектуальной благотворительной игре «Мафия». На мероприятие женщина надела платье от местного дизайнера Дианы Денисовой.

Смотрите фото и видео!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАженщинамафиямероприятие
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