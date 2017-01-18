Фото и видео: «Миссис Россия 2015» посетила благотворительное мероприятие в Таллинне

"Миссис Россия — 2015": Прекрасную форму сохраняю благодаря детям

В 2015 году петербурженка Екатерина Кирмель была названа самой красивой женщиной России. Сегодня «Миссис Россия» приехала в Эстонию для участия в благотворительных мероприятиях и заглянула в утреннюю студию «Кофе+».