Фото и видео: «Миссис Россия 2015» посетила благотворительное мероприятие в Таллинне

В Таллинне Кирмель приняла участие в интеллектуальной благотворительной игре «Мафия». На мероприятие женщина надела платье от местного дизайнера Дианы Денисовой.
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На прошлой неделе Эстонию посетила «Миссис Россия 2015» Екатерина Кирмель, у которой, между прочим, шестеро детей.
В Таллинне Кирмель приняла участие в интеллектуальной благотворительной игре «Мафия». На мероприятие женщина надела платье от местного дизайнера Дианы Денисовой.
Смотрите фото и видео!
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