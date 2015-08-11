Прием витаминов во время беременности полезен для ребенка

Специалисты проанализировали данные 3000 детей в возрасте от 9 до 12 лет, рожденных матерями, участвовавшими в другом исследовании. Половина участниц этого исследования в 2001-2004 годах получала добавки, включавшие фолиевую кислоту, рибофлавин, никотиновую кислоту и витамины В12, С и D. Остальные принимали добавки только с фолиевой кислотой и железом.

Исследователи обнаружили, что прием мультивитаминных добавок положительно повлиял на процедурную память детей женщин. Кроме того, у детей, которые родились у участниц с анемией, принимавших мультивитамины, общий уровень интеллекта оказался выше. Разница была сопоставима с дополнительным годом обучения в школе.