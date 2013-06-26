Четверг, 19. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

В Ирландии невеста приехала на свадьбу за рулем трактора

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Жительница города Монахан (Ирландия) приехала на собственную свадьбу на тракторе, причем именно она была за рулем. Об этом пишет Mashable.

Эслинг Грэм (Aisling Graham) также арендовала тракторы для подружек невесты. Она выросла в семье фермеров и с восьми лет научилась водить именно эту машину.

«Я надела свое свадебное платье очень быстро, потому что услышала звук подъезжающих тракторов и хотела поскорее на них взглянуть», — сказала она. В свою очередь, жених Грэм и его свидетели приехали на свадьбу на грузовиках.

В декабре 2016 года стало известно, что в китайской провинции Сычуань мужчина надел свадебное платье во время церемонии бракосочетания из-за того, что его избранница побоялась показаться тучной в своем наряде.

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