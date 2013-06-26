В Ирландии невеста приехала на свадьбу за рулем трактора

Эслинг Грэм (Aisling Graham) также арендовала тракторы для подружек невесты. Она выросла в семье фермеров и с восьми лет научилась водить именно эту машину.

«Я надела свое свадебное платье очень быстро, потому что услышала звук подъезжающих тракторов и хотела поскорее на них взглянуть», — сказала она. В свою очередь, жених Грэм и его свидетели приехали на свадьбу на грузовиках.

В декабре 2016 года стало известно, что в китайской провинции Сычуань мужчина надел свадебное платье во время церемонии бракосочетания из-за того, что его избранница побоялась показаться тучной в своем наряде.