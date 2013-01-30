Почему влюбляются в женатых мужчин: пять настоящих причин

Недостаточно жизненного опыта

Молодые женщины милы в своей неопытности, но часто чувствуют себя неуверенно, поэтому легко увлекаются взрослыми мужчинами: они-то знают, как соблазнять и создавать отношения.

«Взрослый мужчина подкупает умением заботиться, галантностью, у него есть опыт и возможность красиво ухаживать, — объясняет психоаналитический психолог Надежда Кузьмина. — Кроме того, в то недолгое время, которое он проводит со своей очаровательной спутницей, он показывает себя всегда с лучшей стороны: быть хорошим всего пару дней в неделю довольно легко. А девушке, склонной романтизировать и идеализировать отношения в силу отсутствия опыта, нравится отсутствие проблем: ей кажется, что сказка «жили долго и счастливо» наконец сбылась».

Однако, как показывает опыт многих пар и любовных треугольников, если мужчина не ушел от жены в первые полгода-год, то вряд ли он потом решится на эту кардинальную перемену. «Это можно объяснить стандартной динамикой развития отношений: к концу первого года они стабилизируются, сформировавшийся уклад входит в привычку, изменить которую становится все сложнее», — объясняет Надежда Кузьмина.

Негативный опыт и боязнь серьезных отношений

Как бы ни желала женщина, пережившая опыт неудачных отношений или тяжелый развод, поскорее встретить новую любовь, подсознательно она будет сопротивляться этому. Ведь она уже знает, что отношения бывают сложными, переживания — болезненными.

Возможно, она больше не хочет испытывать страдания. Вероятно, она готова пока еще только к короткому, но жизнеутверждающему роману, чтобы восстановить силы.

«Женатый или несвободный мужчина бессознательно воспринимается как безопасный объект, с которым вероятность создания долговременных отношений сводится практически к нулю», — уверена Надежда Кузьмина. Выбирая такой тип отношений, женщина получает внимание, тепло, ласку и то, в чем нуждается, при этом не травмируясь еще сильнее.

Желание реализовать сексуальность

Есть другая категория женщин, которые много работают, обеспечивают себя и не нуждаются в мужчине, который бы поддерживал их и носил домой зарплату. Они хорошо знают свою сексуальность и стремятся удовлетворить в первую очередь чувственные нужды.

Как правило, круг общения у них довольно узок, ходить в поисках партнера по барам уже не очень интересно, а листать приложения для знакомств — не вполне безопасно: случайные и постоянно меняющиеся любовники угрожают здоровью.

«Выбирая женатого, женщина освобождает себя от изнурительного труда по поиску любовника, получает хороший, регулярный секс. И практически сводит к минимуму риск, что рано или поздно визави начнет досаждать ей предложениями жениться и завести детей», — объясняет Надежда Кузьмина.

Неумение выстраивать серьезные отношения

А бывает, женщина, у которой не сложилась личная жизнь, рожает дочку «для себя». И, не понаслышке зная, каким жестоким бывает мир в целом и мужчины в частности, старается как можно подробнее рассказать об этом дочери, чтобы обезопасить ее, уберечь от ошибок и страданий.

Взрослеет такая дочь с четкими установками, что от отношений добра не жди, все прекрасные принцы давно разобраны, а от секса вполне можно забеременеть. «Привитые подобным образом установки пугают, женщина не решается вступить в полноценные отношения, боясь повторить судьбу матери, — говорит Надежда Кузьмина. — Опять же несвободный мужчина позаботится о контрацепции, будет любовницу радовать, а не упрекать и расстраивать. Таким образом, она получит положительный опыт, который, возможно, в дальнейшем придаст ей уверенности».

Потребность жить в страданиях

Женщинам в принципе более свойственно ставить себя в ситуации, где им придется страдать и терпеть: социальные стереотипы предписывают им быть «понимающими», «мягкими», «терпеливыми». А значит, помалкивать, смиренно потупя взор, даже если их что-то не устраивает.

Но некоторые, в силу темперамента или воспитания, нуждаются в переживаниях: сильные эмоции создают впечатление, что ты жив, и жизнь твоя как минимум не скучна. Влюбиться в женатого и завести с ним роман — вполне неплохой способ наполнить свою жизнь непередаваемыми ощущениями!

Женщина может отдавать себе отчет в том, что такая связь приносит ей лишь одни мучения, но не может разорвать ее, просто потому что не умеет жить иначе — счастливо, легко, не превозмогая ничего.

Если читать внимательно, можно заметить, что за всеми этими причинами стоит одна большая: потребность в безопасности. С женатым мужчиной нельзя создать по-настоящему близкие отношения, которые могут быть счастливыми, но могут и больно ранить.

Поэтому, увлекшись женатым, стоит прежде всего подумать: а что именно мешает найти себе пару среди свободных мужчин? Возможно, ответ на этот вопрос станет первым шагом на пути к личному счастью без страха.