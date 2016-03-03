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Парфюмерный этикет: правила пользования ароматами

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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О том, как выбрать наряд соответственно случаю, написаны тысячи статей — а вот про духи почему-то забывают. Мы исправим эту ошибку.

Наносить и носить аромат — казалось бы, что здесь сложного? Брызнул из флакона — и все дела. На самом деле пользоваться духами нужно с умом. Для того чтобы ваш аромат казался комфортным не только вам, но и окружающим, существуют правила парфюмерного этикета.

Уточняйте прогноз погоды

Традиционно считается, что для теплого времени года уместны легкие запахи с нотами цитрусов и свежих цветов — лотоса, кактуса, водяной лилии. Зимой композиции утяжеляются, появляются теплые ноты специй, кофе, шоколада. В этом есть смысл. Если в разгар жаркого июльского дня вы нанесете густой восточный аромат с нотами пряностей или экзотической древесины, он задушит и вас, и тех, кто находится рядом. А вот в холодную погоду, наоборот, согреет.

Учитывайте время суток

При выборе аромата стоит учитывать и время суток. Насыщенные запахи и композиции в высокой концентрации (духи, парфюм) отложите для вечернего выхода. Более легкими цитрусовыми или цветочными пользуйтесь в течение дня.

Останьтесь с ароматом наедине

Наносить аромат позволительно только дома и только когда вы одна в комнате. И хотя многие марки выпускают духи в мини-флаконах «для сумочки», носить с собой их не имеет смысла: по правилам этикета, брызгать из флакона нельзя даже в туалетной комнате офиса, кинотеатра, ресторана.

Правила парфюмерного поведения в общественных местах

Театр, кино, выставка

Есть такая штука под названием «парфюмерный дресс-код» — негласный свод правил, который предписывает «надевать» для выхода в свет утонченные, но не интенсивные ароматы. Вы не ошибетесь, выбрав классику вроде Chanel №5, Miss Dior, Guerlain Shalimar. Единственное условие – нанести надо всего 1—2 капли.

Званый ужин

Праздничный ужин, торжественный обед, дегустация блюд или вин — на все мероприятия, связанные с застольями, лучше не являться в компании тяжелого сложносочиненного аромата. Во-первых, запах помешает насладиться вкусом и запахом деликатесов. Во-вторых, если вы фанат гурманских духов, вас запросто могут спутать с десертом.

Конференция, собрание

Когда в одном зале собирается несколько десятков людей и хотя бы каждый второй из них вовсю благоухает духами, ольфакторная картина получается не самая симпатичная. А поскольку длятся собрания не меньше часа, терпеть какофонию запахов придется долго. Выход — включить в свою коллекцию нейтральные ароматы, такие как Green Tea от Elizabeth Arden, Molecule 1 от Escentric Molecules или духи с запахом чистоты и свежевыстиранного белья Clean. И соблюдать умеренность.

Визит к врачу

Очередь в поликлинике — не лучшее место для демонстрации вашего изысканного парфюмерного вкуса. Рядом с вами может оказаться астматик, аллергик, человек с головной болью, дети и пожилые люди. Посторонние запахи им ни к чему. Также забудьте про духи, если идете навестить родственника или друга в больницу.

Салон самолета

Здесь все просто: не пользоваться парфюмом перед перелетом и уж тем более во время него. Даже если в дьюти-фри аэропорта вы купили аромат мечты или вот прямо сейчас выбираете духи в магазине на борту. Просто представьте, что вашим соседям может не нравиться запах именно этих духов. Вы же не хотели бы оказаться на их месте, правда? Ну или наблюдать, как они всю дорогу из Москвы до Нью-Йорка пользуются бумажными пакетиками для тех, кого тошнит.

Офис

Офисный парфюмерный этикет предписывает соблюдать дозировку и не обновлять аромат в течение дня, даже если вам кажется, что запах испарился. Скорее всего, это не так, просто у вас наступила обонятельная усталость — а она неминуемо случится, если наносить аромат близко к носу, то есть на шею, ключицы, за уши. Кроме того, рекомендуется выяснить парфюмерные фобии коллег, которые пять дней в неделю с 9.00 до 18.00 находятся рядом с вами. Особенно это важно, если в вашей компании кабинетная система работы.

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