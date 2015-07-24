Американские медики напомнили женщинам о признаках развития опухоли яичников

В первую очередь шансы на развитие этого недуга возрастают с возрастом - около половины всех случаев зарегистрированы у женщин, возраст которых превышает 63 года. Медики подчеркивают важность признаков, среди которых выделяют вздутие живота либо выявление там припухлости, боль в спине и нижней части живота, появившиеся проблемы с питанием и чувство быстрого насыщения, необъяснимая потеря веса и боль во время занятия сексом, пишет Argumentiru.com.

Как отмечается, в настоящее время рак яичников у женщин вызывает большее количество смертей, нежели любое иное онкологическое заболевание, пишет портал "Актуальные новости".