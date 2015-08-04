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Ребенок не хочет учиться: восемь причин и советы психолога

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Нежелание учиться может иметь совершенно разную природу. Однако родители и педагоги в своих действиях должны отталкиваться от того, из-за чего именно ребенок не хочет ходить в школу, делать домашние задания и вообще получать новые знания. Рассмотрим возможные варианты.

Учиться слишком сложно

Возможно, ребенок плохо понимает и усваивает учебный материал. Часто такое случается при переводе в новую школу, после длительного пропуска занятий по болезни или из-за того, что уровень учебного заведения не соответствует уровню подготовки вашего сына или дочери.

Учиться слишком скучно

Иногда уровень подготовки ученика оказывается, напротив, слишком высок. Ему может быть просто скучно сидеть на уроках и неинтересно выполнять задания, не требующие от него никаких усилий.

Конфликт с учителями

К сожалению, это довольно частая причина отвращения ребенка к школе и к учебе вообще. Если учитель и ученик, что называется «не сошлись характерами», найти выход из этого положения может быть непросто.

Конфликт с одноклассниками

Сложные отношения с «коллегами» по классу могут надолго отбить у ребенка желание учиться. Иногда такие конфликты быстро разрешаются сами собой. Но иногда для их решения нужно вмешательство специалистов – педагогов и психологов.

Отсутствие потребностей в новых знаниях

Современные дети зациклены на гаджетах. Специалисты утверждают: зависимость от них часто лишает ребенка природной любознательности и тяги к знаниям.

Излишний контроль родителей

Иногда из лучших побуждений родители пытаются облегчить ребенку процесс обучения. Мамы и папы берут всю ответственность на себя, контролируя каждый шаг школьника. При этом они упускают из виду то, что тем самым лишают его заинтересованности в процессе и результате учебы.

Проблемы со здоровьем

У ребенка плохой сон и аппетит, он с трудом просыпается и быстро теряет силы даже после несложной работы? Стоит обратить пристальное внимание на состояние его здоровья, обратившись к педиатру.

Потеря мотивации

Порой в процессе учебы у ребенка пропадает мотивация. В переходном возрасте дети начинают бунтовать против нагрузок учебной программы, а порой – и самой идеи получения школьного аттестата. Этот период нужно пережить, постаравшись объяснить ребенку важность школьного образования. Если проблема стоит остро, посоветуйтесь с детским психологом.

Комментарий психолога Марии Буртман:

Один из важнейших факторов, влияющих на уровень учебной мотивации – возраст ребенка. Самый высокий уровень мотивации обычно бывает в начальной школе, особенно у первоклассников: тут и долгожданный новый статус, и новизна ситуации, и присущее возрасту любопытство.

Если ребенок отказывается учиться в начальной школе, особенно в первом классе, то причины, как правило, бывают двух типов. Это либо недостаточная психологическая и физиологическая готовность к школе (ранний возраст, особенности ребенка), либо проблема социальной адаптации в коллективе.

Обычно уровень учебной мотивации снижается на этапе средней школы. Самым низким он бывает в 8-9 классах, а вот в старшей школе, как правило, снова повышается.

Что можно сделать, чтобы помочь ребенку не потерять интерес к учебе? Общие рекомендации для всех возрастов: пересмотреть и скорректировать нагрузку, увеличить длительность сна, обязательно включить в расписание ребенка спорт и ежедневные прогулки на свежем воздухе. Важно разговаривать с ребенком об отношениях с одноклассниками и учителями. Выслушивать и обдумывать подчас путанные и не всегда интересные для нас, взрослых, рассказы – иногда они помогают понять истинные причины проблемы.

Не снижать интерес к учебе помогает участие в мероприятиях – фестивалях науки, олимпиадах. Сейчас их огромное количество – как очных, так и онлайн. Есть масса каналов и ресурсов в интернете, где задачи – нестандартные, а обучение – нескучное.

Наконец, всем детям хочется родительского одобрения. Даже подросткам, хотя они тщательно это скрывают.

Младшеклассникам важна похвала родителей и отношения с учителем – то есть ищем «своего» учителя и интересуемся достижениями ребенка.

В средней школе доминируют отношения с ровесниками, поэтому огромную роль играет среда. К концу средней школы многие дети перестают учиться, бросают дополнительные занятия – спорт, музыку. В таких случаях может помочь кардинальная смена внешкольных занятий. Часто удачный выбор нового увлечения помогает подростку пережить сложный возраст с минимальными потерями.

В старших классах большое значение имеет наличие четких целей. Профориентация, выбор вуза и набора экзаменов – все это помогает ребенку вернуть мотивацию к учебе.

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