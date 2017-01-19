Наши логопеды советует, как научить ребенка правильно говорить

При помощи речи устной или письменной ребенку предстоит усвоить всю систему знаний. Если у ребенка будет развита речь до поступления в школу, то он быстрее овладеет чтением и письмом.

В норме вся звуковая сторона речи должна быть усвоена ребенком к 5-6 годам. Родителям следует обратить внимание на многие вещи, например, на правильное произношение всех звуков (и успешные люди картавят, но все же!).

Ваш ребенок должен правильно произносить слова со сложной слоговой структурой: сковорода, экскаватор, библиотека. Если дитя произносит их в быстром темпе, не переставляя, не добавляя и не выкидывая звуки и слоги, тогда все в порядке. Если нет, тогда время задуматься о посещении логопеда.

Словарный запас слов у вашего чада должен быть достаточно большой, от 2000 до 3000 слов, т. е. гораздо богаче, чем у знаменитого персонажа Ильфа и Петрова.

Ребенок должен пользоваться в своей речи разными способами словообразования и словоизменения (дом, домик, домишко и т. д.). Связная речь категорически приветствуется!

К семи годам ребенок должен уметь пересказывать маленькие по объему рассказы или сказки, составлять по картинкам или серии картинок рассказы, отвечать на вопросы по тексту. При пересказе обращать внимание на понимание ребенком текста. Он должен правильно и последовательно строить пересказ и использовать при пересказе сложные предложения.

Для общего развития и особенно для развития речи следует развивать мелкую моторику. Другими словами, с ребенком следует заниматься пальчиковой гимнастикой, обведением и штриховкой предметов, шнуровкой, нанизыванием бусинок, аппликацией, лепкой, вырезанием ножницами.

Немаловажную роль играет речевая коммуникация. Ребенок должен быть достаточно активен в общении, а также уметь слушать и понимать речь.

К школе должны быть сформированы все психические процессы, так как все психические процессы тесно взаимосвязаны. Речь идет о сформированности основных психических функций: внимания, памяти, мышления.

Уважаемые родители! Если ребенок имеет трудности и нуждается в специальной помощи, не стоит надеяться на то, что он вырастет, и сам научиться говорить. Необходимо обратиться к специалистам - логопеду, психологу, спецпедагогу.

И самое главное – без заинтересованного участия родителей не может быть достигнут положительный результат. Только совместная работа специалиста и родителей обеспечит успешную и интересную жизнь вашего ребенка в школе.