- Всегда ищите лучшее в партнере. Не зацикливайтесь на недостатках.
- Занимайтесь сексом. Часто. Все время, если необходимо. Секс – как бальзам, он залечивает много душевных ран, которые мы наносим друг другу в браке.
- Спрашивайте совета у старших, мудрых пар, которые преуспели в браке.
- Пусть он побудет один. Он не игнорирует вас, просто мужчине нужно «разгрузить» мозг.
- Не пытайтесь его исправить. Это не ваша забота, а его, если он захочет. Принимайте его таким, какой он есть.
- Постоянно напоминайте ему, какой он сильный / умный / мужественный. Он, как правило, забывает об этом.
- Никогда не забывайте и не принимайте как само собой разумеющееся, что ваш мужчина выбрал вас.
- Смейтесь над его шутками. Даже если они не смешные.
- Мы ответственны за наши реакции и действия и должны держать под контролем эмоции.
- Сделайте ему этот чертов бутерброд.
- Позвольте вашему мужчине просто быть. Быть в комфорте, быть нежным и вдохновляющим.
- Прекратите его «клевать», когда он возвращается домой, пусть отдохнет.
- Любите его так, как ему необходимо, а не так, как вы предполагаете, что ему нужно.
- Позвольте себе выглядеть красиво. Чем женственнее и красивее вы выглядите, тем больше он чувствует себя мужчиной.
- Присутствуйте. Уделяйте ему время и внимание, когда он нуждается в этом.
- Никогда не говорите о других мужчинах, даже если они являются киноперсонажами или вымышленными героями. Он может подумать, что недостаточно хорош для вас.
- Будьте готовы к сексу. Дайте ему понять, что вам нужно его мужское присутствие.
- Никогда не принимайте советы от незнакомых людей. Они, вероятно, не знают вас и порекомендуют сделать глупость, неуместную в вашем браке.
- Дайте ему пространство. Ему нужно пространство, чтобы найти нового себя (мы постоянно меняемся), прежде чем он отдаст себя вам».
19 советов для сохранения брака от разведенной женщины
19. Январь 2017 14:10
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«Я развелась после 7 лет брака. Учитывая мой опыт, у меня есть собственные секреты сохранения счастливого брака. Мы, женщины, несем такую же ответственность за счастье в отношениях, как и мужчины. Поэтому у меня есть несколько рекомендаций для жен», - пишет читательница Soulpost.ru.