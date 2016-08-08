19 советов для сохранения брака от разведенной женщины

«Я развелась после 7 лет брака. Учитывая мой опыт, у меня есть собственные секреты сохранения счастливого брака. Мы, женщины, несем такую же ответственность за счастье в отношениях, как и мужчины. Поэтому у меня есть несколько рекомендаций для жен», - пишет читательница Soulpost.ru.