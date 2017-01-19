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Молодые папы оказались подвержены «послеродовой депрессии»

Krasotka.ee
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Многие молодые матери страдают от послеродовой депрессии, однако теперь ученые доказали, что аналогичные симптомы могут проявиться и у новоиспеченных отцов.

По мнению экспертов, многие отцы чувствуют, что с рождением ребенка их общение с супругой отходит на второй план. Они также проводят мало времени с малышом из-за первоначальной роли матери в жизни новорожденного, пишет Daily Mail.

«Папы хотят проводить время с малышом, но часто чувствуют, что не принимают участие в его жизни. Со своей стороны, мамы не всегда понимают, что отцы тоже нуждаются в общении с ребенком», — заявил доктор Япрак Харрисон из Юго-Западного медицинского центра Техасского университета в Далласе, передает Moya-planeta.ru.

Это, по словам ученого, приводит к тому, что у молодых отцов появляются перепады настроения, усталость, проявляются гормональные изменения. Однако из-за меньшей сентиментальности мужчин расстройство часто незаметно в первое время. Харрисон считает, что послеродовая депрессия затрагивает одного из десяти пап.

Исследователи говорят, что в случае появления расстройства отцам понадобится поддержка семьи или профессиональное лечение.

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