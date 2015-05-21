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Ваш магазинный отбеливатель - угроза гормонам! Вот восемь альтернатив

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Раздраженная кожа, вечный зуд, прыщи на руках и ногах... Вы никогда не думали, что причиной этому всему может быть ваш отбеливатель для белья?

Исследование, проведенное в Университете штата Вашингтон, обнаружило, что большинство современных отбеливатеелей содержат огромное количество токсичных соединений, сообщает Lifter.com.ua.

Энн Штайенманн, один из профессоров, работавших над исследованием, говорит, что была поражена масштабами токсичных веществ, найденных в стиральных порошках с отбеливающими свойствами.

"Речь идет о более чем 100 летучих органических соединениях. Все их мы нашли в шести самых популярных марках стиральных порошков. Пять из них по международной классификации признаны канцерогенными веществами и загрязнителями воздуха", - говорит она.

Эти тревожные данные заставили Lifter поискать для вас более естественные способы отбеливания белья. Решение №1 - это, конечно, белый уксус. Но о нем в самом конце.

Вот восемь средств, которые помогут вам безопасно сохранить цвет одежды, придать ей приятный запах и смягчить жесткую воду при стирке:

1. Сода

Эффективное чистящее, дезодорирующее и смягчающее средство.

Смешайте 4 ст. л. соды с равным количеством воды и наносите эту пасту на пятна перед стиркой.

2. Синька

Это жидкость, которая добавляется к стирке, чтобы препятствовать пожелтению белых вещей. Она содержит ультрамариновый пигмент, который придает ткани едва заметный голубой оттенок, что делает ее «белее» в наших глазах.

Синьку следует разбавлять перед использованием. В наше время она встречается редко, потому что современные стиральные средства обычно содержат оптические отбеливатели — вещества, которые делают цвета ярче.

3. Бура

Бура (борат натрия) — это природный минерал с антисептическими, антибактериальными, водоумягчающими и отбеливающими свойствами.

Он продается в супермаркетах и особенно хорошо подходит для стирки тряпичных подгузников, потому что нейтрализует запах аммиака, содержащегося в моче.

4. Хлорсодержащие отбеливатели

Эти отбеливатели можно использовать только с белыми вещами. Они выводят пятна и поддерживают белизну, но не могут вернуть одежде утраченный белый цвет (это невозможно). Также хлор выводит неприятные запахи.

Будьте осторожны с хлором: всегда надевайте резиновые перчатки и работайте в хорошо проветриваемом помещении. Не используйте хлорсодержащие отбеливатели с детскими вещами, шелком, шерстью, мохером и синтетикой.

5. Кислородные отбеливатели

Это более мягкая, менее токсичная альтернатива хлорсодержащим отбеливателям. Кислородные отбеливатели можно использовать с цветным хлопком, шерстью, шелком и синтетикой.

Кислородные отбеливатели особенно хорошо действуют с горячей водой. Сильно загрязненные белые вещи можно замочить с отбеливателем на ночь перед стиркой.

6. Пятновыводители с ферментами

Эти порошки предназначены для трудновыводимых пятен, типа крови и пота, но их можно добавлять в стирку и для повышения эффективности обычного стирального средства.

Они содержат ферменты, расщепляющие грязь; моющие компоненты, повышающие эффективность стирки; поверхностно-активные вещества, которые удаляют частицы грязи; и оптические отбеливатели, которые делают цвета ярче. Некоторые пятновыводители также содержат кислородный отбеливатель.

7. Карбонат натрия

Этот минерал обладает мощными очистительными и обезжиривающими свойствами.

Добавьте 2 ст. л. в стирку для большей эффективности либо смешайте с водой и обрабатывайте этой пастой пятна.

8. Белый уксус

Белый уксус — поистине универсальное средство, которое выводит жирные пятна, смягчает воду, отбеливает ткань и даже удаляет известковый налет в стиральной машине!

При этом это на 100% натуральное нетоксичное средство!

Смешайте 100 г уксуса и 100 г теплой воды и замачивайте вещи с пятнами на ночь перед стиркой. Также можно использовать уксус вместо стирального порошка — 100 г на одну стандартную загрузку.

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