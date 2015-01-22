Какие мужчины не годятся для брака?

Нарцисс

Он предпочитает говорить исключительно о себе, вы ему нужны только, чтобы слушать и восхищаться его достоинствами. При этом он легко забывает о вашем дне рождения и всегда действует только в своих интересах, например, выбирает те кафе, блюда и развлечения, которые нравятся ему, забывая поинтересоваться, чего именно хотите вы.

В браке такой мужчина будет требовать, чтобы вы посвящали себя исключительно ему любимому. Вы никогда не дождетесь от него ни сочувствия, ни помощи, зато, если забудете приготовить ужин, на вашу голову выльется град упреков.

Помните, нормальный мужчина обязательно станет считаться с вашими интересами и интересоваться вашей жизнью. Если этого не происходит, то перед вами, скорее всего, нарцисс.

Альфонс

Альфонсы нацелены на поиск женщины, которая готова посадить их себе на шею. К сожалению, они порой умеют хорошо маскироваться. При знакомстве любят представляться художниками, музыкантами, актерами или еще какими-нибудь творческими деятелями. Или говорить, что как раз сейчас находятся в поиске работы… Если прошло уже два-три месяца с момента вашего знакомства, и никаких перспектив в смысле заработков не наблюдается, то на 90% вы имеете дело с альфонсом.

И еще одно. Ни один приличный мужчина никогда не позволит даме платить за себя, особенно если они пока не живут вместе. Если кавалер не против, чтобы вы заплатили за его кофе, а сам не тратит на вас ни копейки даже на стадии ухаживаний, то не стоит надеяться, что с замужеством что-то изменится. Будет еще хуже!

Алкоголик

Иногда распознать пьющего человека не так легко. Он может вполне прилично выглядеть, иметь хорошую работу и деньги.

Если при знакомстве новый кавалер оказался уже «подшофе», это еще не обязательно говорит о его пристрастии к алкоголю, тем более, если вы встретились на вечеринке, где подают спиртное. Но если он явно перебрал, это должно стать для вас тревожным «звоночком».

Плохой признак – если он приходит на свидание уже подвыпившим и предпочитает кафе и закусочные с алкоголем. Если он частенько рассказывает, как «вчера сидели с мужиками в пивной», то, вероятнее всего, злоупотребляет… Допустимая норма потребления алкоголя – один-два раза в неделю. Если он явно пьет чаще, то проблема есть. И не стоит думать, что после свадьбы она рассосется сама собой.

Тиран

Он с первой же встречи пытается вас контролировать. Может делать достаточно резкие замечания по поводу того, как вы выглядите или как себя ведете. Если вы с ним сблизитесь, он непременно начнет устанавливать для вас свои правила. Например, будет указывать вам, как правильно готовить ужин и вообще вести хозяйство…

Тираны любят порассуждать о роли мужчин и женщин в семье. С их слов обычно выходит, что мужчина должен быть главой семьи, а женщина – обеспечивать тыл. То есть обслуживать его, вести дом, воспитывать детей и проч. Другого варианта развития семейной жизни тираны просто не признают. Если вы согласитесь создать с ним семью или хотя бы жить вместе, то почувствуете на себе прелести тирании во всей красе. Кстати, тирания часто сочетается с патологической жадностью. Если деньги у него явно есть, но он экономит каждую копейку, особенно если речь идет о вас, то вряд ли в этом союзе вас ждут радужные перспективы.

Садист

Стоит обращать внимание на малейшие признаки жестокости. Если он ни с того ни с сего пинает ногой бродячих кошек, это очень тревожный знак.

Вас садист до поры до времени трогать не будет, а вот других людей – сколько угодно. Если он грубо обращается со своими родными, задирает случайных встречных, первым вступает в драки – это говорит по меньшей мере об агрессии. И не факт, что агрессия рано или поздно не обратится на вас.

Если он хоть раз вас ударил, пусть даже потом сто раз извинился за свою «несдержанность», то можно поручиться, что этот случай не будет последним. Повод найдется всегда – ревность, обед невкусно приготовлен, не то надела, не так посмотрела… Не стоит внушать себе, что «бьет – значит, любит». Все может закончиться серьезными травмами и даже летальным исходом (для вас). Поэтому от таких мужчин надо просто бежать.

Сумасшедший

Среди сумасшедших могут попадаться и тираны, и садисты. Не всегда неадекватного человека можно распознать сразу же. Поначалу он может вести себя вполне нормально.

Патологическая ревность буквально на пустом месте, тотальный контроль, преследование – вот что может ждать вас с сумасшедшим мужчиной. Если вы расстанетесь с ним, он может устроить вам травлю в соцсетях, звонить по ночам, поджигать вам дверь квартиры…

Пока все не зашло слишком далеко, обратите внимание на следующие признаки. Отношения еще толком не начались, а он уже делает вам предложение руки и сердца. Или, по крайней мере, предлагает поселиться вместе. Едва познакомившись, начинает вести себя так, будто вы – его собственность. Звонит вам каждый час, выясняя, где вы в данный момент и что делаете. Без предупреждения приезжает домой и на работу, рвется познакомить вас с мамой… Если ему что-то не понравилось, может прочитать нотацию прямо по телефону. Обещает покончить с собой, если вы бросите его… А то и обещает убить вас (иногда угрозы действительно выполняются).

Не стоит поддаваться на шантаж и прочие уловки. Внесите его телефонные номера в черный список, не открывайте дверь, если угрожает – незаметно запишите его слова на диктофон и идите с этой записью в полицию. Будьте непреклонны, отказывая сумасшедшему в общении – и вы избежите более серьезных проблем.