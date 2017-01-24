Вторник, 24. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Крем от первых морщин: пора или не пора

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

Как бы вы себя ни успокаивали, крем от первых морщин — это все же антивозрастной уход за кожей. Поможем определить, нужен ли он вам прямо сейчас.

Баночки с пометкой «от первых морщин» в иерархии средств для ухода за кожей находятся где-то между обычными увлажняющими кремами и серьезной антивозрастной косметикой с эффектом лифтинга, придания коже плотности и упругости. Средства против первых признаков старения способны скорректировать наметившиеся линии на коже, отодвинуть срок появления новых, сохранить тонус и хороший цвет лица. Задача ясна — правда, не совсем понятно, когда не рано и не поздно прибегать к их помощи. Надо ли ждать, пока первые морщины станут заметны? Или лучше заняться профилактикой и начать пользоваться таким кремом сразу после школы?

Когда начать действовать

Считается, что первые возрастные изменения, требующие глобального пересмотра домашнего ухода, проявляются после тридцати лет. Но «подходящий возраст» — понятие растяжимое, и то,  как вы выглядите, зависит от многих факторов, среди которых год рождения занимает не главное место. Уход назначается не по паспорту, а в зависимости от состояния кожи на данный момент. Кроме наследственности, важно также, в каком климате вы живете, каким воздухом дышите, сколько часов спите, много ли нервничаете, как за собой ухаживаете. Понять, нужно ли вам средство «против первых признаков старения», можно по таким признакам:

тусклый цвет и явные признаки усталости, которые сигнализируют о том, что структуры кожи ослаблены;

легкие морщины в зонах мышечных сокращений (лоб, носогубная линия, уголки глаз, межбровье).

Как выбрать крем от первых морщин

При выборе руководствуйтесь особенностями своего образа жизни и места жительства. «Если вы живете в городе и ведете активный образ жизни, то особенно сильно подвержены стрессу, а ваша кожа — окислительным процессам, — поясняет тренинг-менеджер Clarins Мария Полторацкая. — Переутомление, загрязненная окружающая среда, воздействие УФ-лучей — этих факторов достаточно, чтобы запустить процесс активного образования свободных радикалов. Эти нестабильные образования разрушают волокна коллагена, ДНК и клеточные мембраны, вызывая преждевременное старение кожию. Начать использование средств для коррекции первых возрастных изменений я советую, как только вы заметили видимые следы усталости на лице».

Какие компоненты он должен содержать

Дневным кремам от первых морщин ни к чему такие мощные антивозрастные компоненты, как ретинол. Зато они должны содержать солнечные фильтры SPF не ниже 30, чтобы ультрафиолет не ускорил уже обозначившийся процесс старения. Также важны антиоксиданты — витамины С и Е, ресвератрол, коэнзим Q10, изофлавоны, альфа-липоевая кислота.

Увлажнение против первых признаков старения

Увлажнение актуально в любом возрасте, при любом типе и состоянии кожи. Но при появлении намека на первые морщины — особенно. «Увлажняющие компоненты обеспечат ощущение комфорта, помогут сделать морщины менее заметными и даже уменьшить их глубину. Технология быстрого увлажнения оказывает мгновенное действие, увеличивая естественные запасы гиалуроновой кислоты. А она помогает удерживать влагу, создавая «резервуар», постоянно притягивающий молекулы воды», — говорит тренинг-менеджер Clinique Елена Гришечкина.

Лучшие увлажнители в средствах против первых морщин — гиалуроновая кислота, лецитин, экстракт алоэ вера, молочные и шелковые протеины.

Ночной уход

Говоря о первых морщинах, нельзя недооценивать действие ночных кремов: они работают в самое продуктивное время суток, когда в коже запускаются восстановительные процессы. «Ночные средства дают быстрый видимый результат: повышают выработку коллагена, поддерживают уровень уже имеющегося, делают морщины гораздо менее заметными», — обнадеживает Елена Гришечкина. Кроме того, ночные кремы снимают раздражение, успокаивают кожу и создают максимально комфортные условия для отдыха и восстановления сил, потраченных днем на борьбу с негативными факторами от стресса и курения до загрязненной атмосферы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАизмененияиспользованиелобморщиныокружающая средапереутомлениепризнакирезультаттехнологияультрафиолетфильтры
Опрос

А вы сталкивались с проблемами при записи ребенка к семейному врачу?

В опросе приняли участие 454 человек
к столу
Пришли новостьПришли фото
Хроника
17:06
Диетолог рассказал, как легче отучиться есть сладкое
16:16
Бабушка не любит внука. Как быть?
15:50
Тяжелый ПМС связали с кошачьим паразитом
15:42
Зачем покупать? Делаем сами особенно хрустящие мюсли
15:34
Манеры поведения женщин, которые бесят мужчин
15:15
Шесть вещей, которые делают женщину моложе
15:07
Испанская полиция расследует трагические домашние роды 16-летней эстонки
14:45
Мужчины предпочитают женщин с небольшим животиком
14:32
Пять способов прийти в себя после тяжелого разрыва
14:29
Папа устроил для дочки виртуальный тур по кукольному домику
14:12
Крем от первых морщин: пора или не пора
13:57
Ксения Собчак бросила сына ради Недели моды в Париже (1)
13:46
Десять вещей, которые женщина никогда не должна говорить своему мужчине
13:28
Мед и фруктовый сок могут быть опасны для здоровья
13:20
Маарду увеличил пособие по рождению второго ребенка
13:13
Исследователи рассказали о последствиях набора веса во время беременности
12:46
"Обнаженный фитнес" - инновация в мире спорта и красоты
12:33
Потому что дети – это счастье, а все остальное – стереотипы: мамы-блогеры о "правильном" материнстве
12:10
Это нужно знать каждой маме: развенчиваем мифы о детском здоровье
11:40
Это вкусно: рецепт итальянских тыквенных пирожных "Аромат Италии"
Все новости
ФэшнЦеликом
Шесть вещей, которые делают женщину моложе

Шесть вещей, которые делают женщину моложе

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Фигура и здоровьеЦеликом
Диетолог рассказал, как легче отучиться есть сладкое

Диетолог рассказал, как легче отучиться есть сладкое

Тяжелый ПМС связали с кошачьим паразитом

Тяжелый ПМС связали с кошачьим паразитом

Мужчины предпочитают женщин с небольшим животиком

Мужчины предпочитают женщин с небольшим животиком

13:28
Мед и фруктовый сок могут быть опасны для здоровья
Самые читаемые
Испанская полиция расследует трагические домашние роды 16-летней эстонки
Алименты - плати или умри!(7)
Манеры поведения женщин, которые бесят мужчин
Шесть вещей, которые делают женщину моложе
Мед и фруктовый сок могут быть опасны для здоровья
Топ комментариев
Эта женщина может поднять любую тяжесть своей вагиной(3)
История феминистки из Абу-Даби, которая живет за счет мужчин (1)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
вниманиевозможностьдевушкаженщинаженщинызаболеванияздоровьеингредиентыисследованиеисследованияисследователилишний веслюбовьмужчинамужчиныобраз жизниотношенияпотреблениеправилопроблемыпродуктыребенокрезультатыспециалистыученыеэксперты
LimonЦеликом
Исполнитель хита «Эти глаза напротив» оказался наркоманом

Исполнитель хита «Эти глаза напротив» оказался наркоманом

Ольга Серябкина молит о помощи: страдающей педиофобией участнице Serebro больно двигаться

Ольга Серябкина молит о помощи: страдающей педиофобией участнице Serebro больно двигаться

Родные звезды фильма Федора Бондарчука «Обитаемый остров» просят о помощи: актер срочно нуждается в операции

Родные звезды фильма Федора Бондарчука «Обитаемый остров» просят о помощи: актер срочно нуждается в операции

17:09
Галерея: я бы очень хотел узнать, чем в реальной жизни занимаются эти сногсшибательные красотки с таллиннской вечеринки Baile-Bon Russian Style
15:50
Свершилось! Певица Нюша выходит замуж (фото)
15:35
Что в коробочке: хотите знать, что Меланья Трамп подарила Мишель Обаме?
15:05
Замечал ли ты когда-нибудь на ушах своей кошки эти кармашки? Они выполняют очень важную функцию!
Rus.Postimees.eeЦеликом
Мартин Хельме: предоставление гражданства серопаспортникам приведет к новой волне межнациональной розни

Мартин Хельме: предоставление гражданства серопаспортникам приведет к новой волне межнациональной розни (7)

Раймонд Кальюлайд о серых паспортах: отрицание проблемы ничего не даст

Раймонд Кальюлайд о серых паспортах: отрицание проблемы ничего не даст

«Преступление и наказание» в Русском театре: полюбить старуху-процентщицу

«Преступление и наказание» в Русском театре: полюбить старуху-процентщицу

17:17
Яна Тоом: я прибыла в Эстонию в 1966 году в роддом. Если это оккупация, то...
17:04
Аллигатор чуть не откусил руку сыну Виталия Кличко
17:02
Видео: как из старого комода сделать новый, да еще и живой
16:57
Apple выпустила полезные обновления для своих устройств
ВпрокЦеликом
Смотрите галерею, какой небольшой ретро-паром временно ходит до Хельсинки

Смотрите галерею, какой небольшой ретро-паром временно ходит до Хельсинки

Маарду увеличил пособие по рождению второго ребенка

Маарду увеличил пособие по рождению второго ребенка

Каско не помогает при несчастных случаях вне ледовых переправ

Каско не помогает при несчастных случаях вне ледовых переправ

08:23
Вопрос читателя: как декретный отпуск повлияет на трудовой стаж?
Погода
Ученый: все земляне могут оказаться пришельцами с Марса

Ученый: все земляне могут оказаться пришельцами с Марса

Завтра в Эстонии резко похолодает

Завтра в Эстонии резко похолодает

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees