Крем от первых морщин: пора или не пора

Баночки с пометкой «от первых морщин» в иерархии средств для ухода за кожей находятся где-то между обычными увлажняющими кремами и серьезной антивозрастной косметикой с эффектом лифтинга, придания коже плотности и упругости. Средства против первых признаков старения способны скорректировать наметившиеся линии на коже, отодвинуть срок появления новых, сохранить тонус и хороший цвет лица. Задача ясна — правда, не совсем понятно, когда не рано и не поздно прибегать к их помощи. Надо ли ждать, пока первые морщины станут заметны? Или лучше заняться профилактикой и начать пользоваться таким кремом сразу после школы?

Когда начать действовать

Считается, что первые возрастные изменения, требующие глобального пересмотра домашнего ухода, проявляются после тридцати лет. Но «подходящий возраст» — понятие растяжимое, и то, как вы выглядите, зависит от многих факторов, среди которых год рождения занимает не главное место. Уход назначается не по паспорту, а в зависимости от состояния кожи на данный момент. Кроме наследственности, важно также, в каком климате вы живете, каким воздухом дышите, сколько часов спите, много ли нервничаете, как за собой ухаживаете. Понять, нужно ли вам средство «против первых признаков старения», можно по таким признакам:

тусклый цвет и явные признаки усталости, которые сигнализируют о том, что структуры кожи ослаблены;

легкие морщины в зонах мышечных сокращений (лоб, носогубная линия, уголки глаз, межбровье).

Как выбрать крем от первых морщин

При выборе руководствуйтесь особенностями своего образа жизни и места жительства. «Если вы живете в городе и ведете активный образ жизни, то особенно сильно подвержены стрессу, а ваша кожа — окислительным процессам, — поясняет тренинг-менеджер Clarins Мария Полторацкая. — Переутомление, загрязненная окружающая среда, воздействие УФ-лучей — этих факторов достаточно, чтобы запустить процесс активного образования свободных радикалов. Эти нестабильные образования разрушают волокна коллагена, ДНК и клеточные мембраны, вызывая преждевременное старение кожию. Начать использование средств для коррекции первых возрастных изменений я советую, как только вы заметили видимые следы усталости на лице».

Какие компоненты он должен содержать

Дневным кремам от первых морщин ни к чему такие мощные антивозрастные компоненты, как ретинол. Зато они должны содержать солнечные фильтры SPF не ниже 30, чтобы ультрафиолет не ускорил уже обозначившийся процесс старения. Также важны антиоксиданты — витамины С и Е, ресвератрол, коэнзим Q10, изофлавоны, альфа-липоевая кислота.

Увлажнение против первых признаков старения

Увлажнение актуально в любом возрасте, при любом типе и состоянии кожи. Но при появлении намека на первые морщины — особенно. «Увлажняющие компоненты обеспечат ощущение комфорта, помогут сделать морщины менее заметными и даже уменьшить их глубину. Технология быстрого увлажнения оказывает мгновенное действие, увеличивая естественные запасы гиалуроновой кислоты. А она помогает удерживать влагу, создавая «резервуар», постоянно притягивающий молекулы воды», — говорит тренинг-менеджер Clinique Елена Гришечкина.

Лучшие увлажнители в средствах против первых морщин — гиалуроновая кислота, лецитин, экстракт алоэ вера, молочные и шелковые протеины.

Ночной уход

Говоря о первых морщинах, нельзя недооценивать действие ночных кремов: они работают в самое продуктивное время суток, когда в коже запускаются восстановительные процессы. «Ночные средства дают быстрый видимый результат: повышают выработку коллагена, поддерживают уровень уже имеющегося, делают морщины гораздо менее заметными», — обнадеживает Елена Гришечкина. Кроме того, ночные кремы снимают раздражение, успокаивают кожу и создают максимально комфортные условия для отдыха и восстановления сил, потраченных днем на борьбу с негативными факторами от стресса и курения до загрязненной атмосферы.