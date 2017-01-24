Папа устроил для дочки виртуальный тур по кукольному домику

Затем Тоби загрузил эти кадры в шлем виртуальной реальности HTC Vive и надел его на девочку, пишет Mashable.

Тоби выложил видео, демонстрирующее, как дочка ходит по комнате в гарнитуре и рассказывает о том, что видит – кукол, игрушечную мебель, посуду. Чтобы было понятно, что именно предстает перед глазами девочки, отец опубликовал все 360 фотографий интерьера домика.

Между тем Mashable предупреждает родителей о том, что шлемы виртуальной реальности могут негативно сказаться на психике маленьких детей. Этими гаджетами можно начинать пользоваться не раньше 12-13-летнего возраста.