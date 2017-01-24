Вторник, 24. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Папа устроил для дочки виртуальный тур по кукольному домику

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Американец Тоби Ньюман подарил своей маленькой дочке уникальную возможность погулять по своему кукольному домику. С помощью специальной камеры он сфотографировал все его комнаты, сделав в общей сложности 360 фотографий.

Затем Тоби загрузил эти кадры в шлем виртуальной реальности HTC Vive и надел его на девочку, пишет Mashable.

Тоби выложил видео, демонстрирующее, как дочка ходит по комнате в гарнитуре и рассказывает о том, что видит – кукол, игрушечную мебель, посуду. Чтобы было понятно, что именно предстает перед глазами девочки, отец опубликовал все 360 фотографий интерьера домика.

Между тем Mashable предупреждает родителей о том, что шлемы виртуальной реальности могут негативно сказаться на психике маленьких детей. Этими гаджетами можно начинать пользоваться не раньше 12-13-летнего возраста.  

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