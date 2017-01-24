Мужчины предпочитают женщин с небольшим животиком

Благодаря исследованию FitRated стало известно, какое тело люди считают идеальным в зависимости от возраста, пола и сексуальности. В исследовании приняли участие 2000 человек и полученные результаты удивляют, сообщает Soulpost.ru.

По данным опроса, геи – самые разборчивые из всех, они предпочитают подтянутых мужчин. А гетеросексуальные женщины, оказывается, не заинтересованы в накачанных мужчинах. Они любят парней с обычным телосложением. Лесбиянки также ищут девушек с обычным телом, им не нужны мускулистые леди.

Мужчины же не жаждут женщин с осиными талиями, по данным опроса, они предпочитают девушек с небольшим животиком.