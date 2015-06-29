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Шесть вещей, которые делают женщину моложе

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Всем нам хочется быть если не вечно юными, то вечно молодыми. Или, если не вечно, то как можно дольше. Потому что модно (признаем), потому что динамично, потому что молодость — лучшие годы нашей жизни по многим причинам, и терять ее никак не хочется. Но не нужно искать ее в кабинетах косметологов или на приемах у пластических хирургов. Иногда достаточно просто переодеться, и вот уже пять (а то и десять) лет куда девались!

1. Верхняя одежда простых форм

Затейливая вышивка на шерсти, пряжки, складки и драпировки — все это хорошо и красиво, но скорее относится к стилю ретро. Если вам он нравится, пожалуйста, но если вы собираетесь быть на молодежной “передовой”, то отдайте предпочтение максимально незамысловатому крою, ярким чистым цветам и минимуму дополнительных “финтифлюшек”.

2. Джинс! Джинс! Джинс!

Джинсовая ткань давно перестала быть уделом “рабочего люда”. Наоборот — куртки, платья, брюки и юбки из денима придают образу лихость и дерзость, что, согласитесь, чаще всего бывает в молодости, передает Marketium.ru.

3. Трикотаж

Но только, конечно, не Ивановского комбината. Юные люди ценят удобство и поэтому позволяют себе комбинировать свитшоты и лонгсливы с различным низом. Если хотите сойти “за свою”,  присмотритесь к базовым трикотажным вещам. Наличие принтов не возбраняется, но с ними важно не переборщить. В 40 лет с Микки Маусом на груди — это чересчур!

4. Спортивная обувь

Желательно яркой расцветки. Если вы в принципе не носите ее никуда, кроме спортзала и турпоходов, то хотя бы приобретите белые кеды или кроссовки. Практика показывает, что такая обувь удобна, универсальна и превратит любой ваш образ в молодежный.

5. Интересные головные уборы

Есть два варианта — летний и зимний. На лето рассмотрите вариант кепки (если swag для вас слишком, можно купить лаконичную бейсболку), а на зиму — шапка с помпоном. Мило, романтично и ооочень уютно!

6. Яркие аксессуары

Оставьте мамино жемчужное колье в шкатулке и присмотритесь к сегменту хорошей и доступной бижутерии и аксессуаров. Главное — не бояться смелых комбинаций: строгие часы можно сочетать с обилием маленьких браслетиков, помимо собственных алмазных сережек, носить каффы, а клетчатый шарф сочетать со шляпой оттенка бургунди и очками-авиаторами.

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