Манеры поведения женщин, которые бесят мужчин

Странно звучит, правда. Особенно, если учесть, сколькими советами и нюансами отношений с противоположным полом каждый день нас снабжают. Да, мужчины не хотят видеть рядом мужика, им нравится кокетство и женственность в девушках. Но есть также типично женские черты (в той или иной степени присущие каждой), которые их раздражают, заставляя сомневаться в адекватности избранницы, пишет Marketium.ru.

1. Притворство в плане целомудрия

Целомудрие — это такая штука, которая либо есть, либо ее нет. Сфальшивить тут не удастся. И операции известного рода тоже не помогут. Это внутренняя чистота. Если вы действительно хотите показать свою ценность мужчине в этом отношении, воспитывайте в себе целомудрие. Если же его нет, то лучше будьте собой. Правда наружу все равно вылезет.

2. Критика других женщин

Парадоксальная вещь: когда женщина делает комплимент другой женщине, то в глазах мужчины становится краше именно она. Это происходит потому, что он видит — перед ним уверенная в себе девушка, без скрытого комплекса неполноценности. А вот брюзжание на тему чьего-то неудачного наряда или прически явно не прибавит вам очков.

3. Ревность

Зараза с зелеными глазами и черным сердцем. Эта гидра с множеством голов рождается из недоверия мужчине и опять-таки собственного комплекса неполноценности. Постоянная ревность только отдалит вас от него. А его подтолкнет к настоящей измене. Никому не нравится, когда ему не доверяют.

4. Привычка клянчить

Подарки, ласки, комплименты, теплые слова. Это жутко раздражает представителей сильного пола и говорит о низкой самооценке.

5. “О чем ты думаешь?”

Дурацкий вопрос. Вот правда. Ни один нормальный мужчина не будет в состоянии вам на него ответить. Если и ответит, то непременно соврет. Чего вы добиваетесь? Ведь мужчины чаще всего не понимают тонких намеков и прозрачных (для вас) расспросов.

6. Нарушение личного пространства

Есть такая фраза: “Женщина никогда не будет на первом месте и не должна. Ее место — рядом. Ни выше, ни ниже, ни впереди, ни позади, а рядом. Чтобы в нужный момент она могла взять за руку или отойти в сторону и не мешать. Она — спутница, а не центр вселенной. Когда она это поймет, мужчина сам будет тянуться к такой женщине”.

Он не должен вам посвящать каждую минуту своего времени или целый день вздыхать, как девица!

7. Истеричность

Мужчинам нравится, когда женщина проявляет эмоции. Когда она способна растрогаться до слез, искренне смеяться или почувствовать чужую боль. Но вот вопли вроде “у меня сломался ноготь!” или необоснованные претензии во время ПМС выносят мозг напрочь.

8. Бесконечный шопинг

Если вы уже взяли мужчину с собой в поход по магазинам, то пощадите, пожалуйста, его психику. Это вам в удовольствие, а он не видит разницы между красным платьем и оттенком “марсала”. Он устал.

9. Бла-бла-бла

Лучший разговор женщины с мужчиной — когда он говорит, а она с интересом слушает. А когда вы выдаете горы нефильтрованной информации, рассказывая о родственниках, подругах, подругах родственников, то ему совсем не хочется слушать.

10. Секс как оружие

Агрессивная охота на самца, равно как и манипуляции интимом не добавляют вам очков в его глазах. Для большинства мужчин старше 30 лет секс — это радость совместного общения на физическом и эмоциональном уровне. Так что не превращайте ромашковый луг в поле битвы. Не надо!

Это простые вещи, которые, тем не менее, нужно понять и дойти до них не только умом, но и сердцем. Не забывайте, вы — женщины, а значит, ваше счастье — в следовании женской природе!