Вторник, 24. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Манеры поведения женщин, которые бесят мужчин

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

При всем том, что мужчины с Марса, а женщины — с Венеры, и им бывает трудно понять друг друга, в первую очередь все они люди. Обычные люди в поисках человеческого тепла, нормальных адекватных отношений и взаимной любви.

Странно звучит, правда. Особенно, если учесть, сколькими советами и нюансами отношений с противоположным полом каждый день нас снабжают. Да, мужчины не хотят видеть рядом мужика, им нравится кокетство и женственность в девушках. Но есть также типично женские черты (в той или иной степени присущие каждой), которые их раздражают, заставляя сомневаться в адекватности избранницы, пишет Marketium.ru.

1. Притворство в плане целомудрия

Целомудрие — это такая штука, которая либо есть, либо ее нет. Сфальшивить тут не удастся. И операции известного рода тоже не помогут. Это внутренняя чистота. Если вы действительно хотите показать свою ценность мужчине в этом отношении, воспитывайте в себе целомудрие. Если же его нет, то лучше будьте собой. Правда наружу все равно вылезет.

2. Критика других женщин

Парадоксальная вещь: когда женщина делает комплимент другой женщине, то в глазах мужчины становится краше именно она. Это происходит потому, что он видит — перед ним уверенная в себе девушка, без скрытого комплекса неполноценности. А вот брюзжание на тему чьего-то неудачного наряда или прически явно не прибавит вам очков.

3. Ревность

Зараза с зелеными глазами и черным сердцем. Эта гидра с множеством голов рождается из недоверия мужчине и опять-таки собственного комплекса неполноценности. Постоянная ревность только отдалит вас от него. А его подтолкнет к настоящей измене. Никому не нравится, когда ему не доверяют.

4. Привычка клянчить

Подарки, ласки, комплименты, теплые слова. Это жутко раздражает представителей сильного пола и говорит о низкой самооценке.

5. “О чем ты думаешь?”

Дурацкий вопрос. Вот правда. Ни один нормальный мужчина не будет в состоянии вам на него ответить. Если и ответит, то непременно соврет. Чего вы добиваетесь? Ведь мужчины чаще всего не понимают тонких намеков и прозрачных (для вас) расспросов.

6. Нарушение личного пространства

Есть такая фраза: “Женщина никогда не будет на первом месте и не должна. Ее место — рядом. Ни выше, ни ниже, ни впереди, ни позади, а рядом. Чтобы в нужный момент она могла взять за руку или отойти в сторону и не мешать. Она — спутница, а не центр вселенной. Когда она это поймет, мужчина сам будет тянуться к такой женщине”.

Он не должен вам посвящать каждую минуту своего времени или целый день вздыхать, как девица!

7. Истеричность

Мужчинам нравится, когда женщина проявляет эмоции. Когда она способна растрогаться до слез, искренне смеяться или почувствовать чужую боль. Но вот вопли вроде “у меня сломался ноготь!” или необоснованные претензии во время ПМС выносят мозг напрочь.

8. Бесконечный шопинг

Если вы уже взяли мужчину с собой в поход по магазинам, то пощадите, пожалуйста, его психику. Это вам в удовольствие, а он не видит разницы между красным платьем и оттенком “марсала”. Он устал.

9. Бла-бла-бла

Лучший разговор женщины с мужчиной — когда он говорит, а она с интересом слушает. А когда вы выдаете горы нефильтрованной информации, рассказывая о родственниках, подругах, подругах родственников, то ему совсем не хочется слушать.

10. Секс как оружие

Агрессивная охота на самца, равно как и манипуляции интимом не добавляют вам очков в его глазах. Для большинства мужчин старше 30 лет секс — это радость совместного общения на физическом и эмоциональном уровне. Так что не превращайте ромашковый луг в поле битвы. Не надо!

Это простые вещи, которые, тем не менее, нужно понять и дойти до них не только умом, но и сердцем. Не забывайте, вы — женщины, а значит, ваше счастье — в следовании женской природе!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАманипуляциимозгмужчинапмспретензиипривычкасчастьеудовольствие
Опрос

А вы сталкивались с проблемами при записи ребенка к семейному врачу?

В опросе приняли участие 454 человек
к столу
Пришли новостьПришли фото
Хроника
17:06
Диетолог рассказал, как легче отучиться есть сладкое
16:16
Бабушка не любит внука. Как быть?
15:50
Тяжелый ПМС связали с кошачьим паразитом
15:42
Зачем покупать? Делаем сами особенно хрустящие мюсли
15:34
Манеры поведения женщин, которые бесят мужчин
15:15
Шесть вещей, которые делают женщину моложе
15:07
Испанская полиция расследует трагические домашние роды 16-летней эстонки
14:45
Мужчины предпочитают женщин с небольшим животиком
14:32
Пять способов прийти в себя после тяжелого разрыва
14:29
Папа устроил для дочки виртуальный тур по кукольному домику
14:12
Крем от первых морщин: пора или не пора
13:57
Ксения Собчак бросила сына ради Недели моды в Париже (1)
13:46
Десять вещей, которые женщина никогда не должна говорить своему мужчине
13:28
Мед и фруктовый сок могут быть опасны для здоровья
13:20
Маарду увеличил пособие по рождению второго ребенка
13:13
Исследователи рассказали о последствиях набора веса во время беременности
12:46
"Обнаженный фитнес" - инновация в мире спорта и красоты
12:33
Потому что дети – это счастье, а все остальное – стереотипы: мамы-блогеры о "правильном" материнстве
12:10
Это нужно знать каждой маме: развенчиваем мифы о детском здоровье
11:40
Это вкусно: рецепт итальянских тыквенных пирожных "Аромат Италии"
Все новости
ФэшнЦеликом
Шесть вещей, которые делают женщину моложе

Шесть вещей, которые делают женщину моложе

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Фигура и здоровьеЦеликом
Диетолог рассказал, как легче отучиться есть сладкое

Диетолог рассказал, как легче отучиться есть сладкое

Тяжелый ПМС связали с кошачьим паразитом

Тяжелый ПМС связали с кошачьим паразитом

Мужчины предпочитают женщин с небольшим животиком

Мужчины предпочитают женщин с небольшим животиком

13:28
Мед и фруктовый сок могут быть опасны для здоровья
Самые читаемые
Испанская полиция расследует трагические домашние роды 16-летней эстонки
Алименты - плати или умри!(7)
Манеры поведения женщин, которые бесят мужчин
Шесть вещей, которые делают женщину моложе
Мед и фруктовый сок могут быть опасны для здоровья
Топ комментариев
Эта женщина может поднять любую тяжесть своей вагиной(3)
История феминистки из Абу-Даби, которая живет за счет мужчин (1)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
вниманиевозможностьдевушкаженщинаженщинызаболеванияздоровьеингредиентыисследованиеисследованияисследователилишний веслюбовьмужчинамужчиныобраз жизниотношенияпотреблениеправилопроблемыпродуктыребенокрезультатыспециалистыученыеэксперты
LimonЦеликом
Исполнитель хита «Эти глаза напротив» оказался наркоманом

Исполнитель хита «Эти глаза напротив» оказался наркоманом

Ольга Серябкина молит о помощи: страдающей педиофобией участнице Serebro больно двигаться

Ольга Серябкина молит о помощи: страдающей педиофобией участнице Serebro больно двигаться

Родные звезды фильма Федора Бондарчука «Обитаемый остров» просят о помощи: актер срочно нуждается в операции

Родные звезды фильма Федора Бондарчука «Обитаемый остров» просят о помощи: актер срочно нуждается в операции

17:09
Галерея: я бы очень хотел узнать, чем в реальной жизни занимаются эти сногсшибательные красотки с таллиннской вечеринки Baile-Bon Russian Style
15:50
Свершилось! Певица Нюша выходит замуж (фото)
15:35
Что в коробочке: хотите знать, что Меланья Трамп подарила Мишель Обаме?
15:05
Замечал ли ты когда-нибудь на ушах своей кошки эти кармашки? Они выполняют очень важную функцию!
Rus.Postimees.eeЦеликом
Мартин Хельме: предоставление гражданства серопаспортникам приведет к новой волне межнациональной розни

Мартин Хельме: предоставление гражданства серопаспортникам приведет к новой волне межнациональной розни (7)

Раймонд Кальюлайд о серых паспортах: отрицание проблемы ничего не даст

Раймонд Кальюлайд о серых паспортах: отрицание проблемы ничего не даст

«Преступление и наказание» в Русском театре: полюбить старуху-процентщицу

«Преступление и наказание» в Русском театре: полюбить старуху-процентщицу

17:17
Яна Тоом: я прибыла в Эстонию в 1966 году в роддом. Если это оккупация, то...
17:04
Аллигатор чуть не откусил руку сыну Виталия Кличко
17:02
Видео: как из старого комода сделать новый, да еще и живой
16:57
Apple выпустила полезные обновления для своих устройств
ВпрокЦеликом
Смотрите галерею, какой небольшой ретро-паром временно ходит до Хельсинки

Смотрите галерею, какой небольшой ретро-паром временно ходит до Хельсинки

Маарду увеличил пособие по рождению второго ребенка

Маарду увеличил пособие по рождению второго ребенка

Каско не помогает при несчастных случаях вне ледовых переправ

Каско не помогает при несчастных случаях вне ледовых переправ

08:23
Вопрос читателя: как декретный отпуск повлияет на трудовой стаж?
Погода
Ученый: все земляне могут оказаться пришельцами с Марса

Ученый: все земляне могут оказаться пришельцами с Марса

Завтра в Эстонии резко похолодает

Завтра в Эстонии резко похолодает

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees