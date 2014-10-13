Тяжелый ПМС связали с кошачьим паразитом

Предменструальное дисфорическое расстройство — очень тяжелая форма предменструального синдрома. Среди симптомов — такие психические проявления, как депрессия, нервное напряжение, тревожность, перепады настроения, вспышки гнева и так далее. Токсоплазма (Toxoplasma gondii) — одноклеточный паразит, основным организмом-хозяином которого являются представители семейства кошачьих. Предыдущие исследования показали, что заражение токсоплазмой, как правило, происходящее при контакте с домашним питомцем, не проходит для человека бесследно — микроорганизм способен влиять на психику, определенным образом меняя поведение человека, а также вызывая тревожность, агрессию и даже шизофрению, сообщает Health.mail.ru.

Авторы исследования опросили 151 женщину с предменструальным дисфорическим расстройством по поводу тяжести их симптомов, а также провели анализ их крови на предмет присутствия антител к Toxoplasma gondii. Анализ собранных данных показал, что инфицированные женщины в девять раз чаще, чем не зараженные, сообщали, что перед началом менструации теряют контроль и не могут справиться с собой. При этом в силе проявления других симптомов, например трудностей с концентрацией, разницы найдено не было.

Ученые предположили, что токсоплазма может быть виновна в некоторых психических симптомах предменструального дисфорического расстройства. Однако для подтверждения полученных результатов требуются дальнейшие исследования.