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Зачем покупать? Делаем сами особенно хрустящие мюсли

Rus.Postimees.ee
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Продолжаем публиковать рецепты Сильи Луйде, кулинарного блогера и автора множества книг. 

Сегодня нам понадобится:

220 г зельнозерновых овсяных хлопьев Tartu Mill  

1 ст. л. льняного семени

0,5 ч. л. соли

1-2 ч. л. молотой корицы

100 мл меда или сахарного сиропа

3 ст. л. оливкового масла или масла из виноградных косточек

3ст. л. коричневого сахара

130 г миндаля или других орехов

50 г семечек подсолнуха или тыквенных

100 г сушеной клюквы, вишни или изюма

Смешиваем овсяные хлопья, льняное семя, соль и корицу в миске и добавляем 200-250 мл горячей воды. Перемешиваем содержимое и отставляем в сторону, пока готовим сироп.

Для приготовления сиропа смешиваем мед или сахарный сироп, 2 ст. л. растительного масла и 2 ст. л. сахара, ставим на огонь и доводим до кипения. Добавляем в сироп смесь из хлопьев, соли и корицы и перемешиваем. Выкладываем хлопья с сиропом на покрытый пекарской бумагой противень и ставим в разогретую до 150 градусов духовку на 50-60 минут. Пару раз перемешиваем и следим, когда хлопья станут золотисто-коричневыми и хрустящими. Охлаждаем.

Поднимаем температуру в духовке до 180 градусов. Смешиваем оставшиеся масло и сахар с измельченным миндалем, орехами и семечками и тоже отправляем в духовку на покрытом пекарской бумагой противне. Печем, время от времени перемешивая, 10-12 минут, пока ореховая смесь не начнет золотиться. Охлаждаем.

Соединяем орехи и хлопья, перемешиваем, добавляем сушеную клюкву, вишню или изюм и укладываем наши мюсли в банку с притертой крышкой. Из указанного в рецепте количества у вас должно получиться 1,5 литра мюсли.  Подавать с натуральным йогуртом или кефиром и свежими ягодами. Съесть наши чудесные мюсли нужно в течение двух недель. 

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