Вторник, 24. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Бабушка не любит внука. Как быть?

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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К сожалению, это знакомая ситуация для многих семей. И родители часто оказываются к ней не готовы.

Еще бы! Ведь это любимый малыш, долгожданный малыш. А папина или мамина мама не стремится с ним общаться, не делает подарки. И тут еще и ребенок подливает масла в огонь вопросом: «А когда бабушка придет?»

Как объяснить ситуацию ребенку – вопрос сложный, особенно, если взрослые сами до конца не понимают, почему так происходит.

Часто прохладное отношение бабушки к внукам больнее ранит самих родителей (чаще – маму), нежели ребенка. Отказ общаться с малышом они воспринимают как нежелание признавать сам факт его существования. Поэтому так важно, вступая с разговор с ребенком, отделять его чувства от своих и беседовать с малышом, не уходя в свою боль и переживания.

С этим согласна Анна Пономаренко, психолог, психоаналитик, игровой терапевт. Какими бы сложными ни были обстоятельства, говорить о них с сыном или дочерью вам помогут основные правила.

Обсуждайте с ребенком то, что происходит, тогда, когда это происходит. Отвечайте на вопрос ребенка в тот момент, когда он его задает.

Будьте честны: постарайтесь не искажать факты, не мистифицировать и не упрощать смысл происходящего. Не бойтесь разговора о сложных явлениях жизни – таких как смерть, предательство, ссора, многообразие мира.

Передавайте сложные смыслы простыми словами.

Помните: если освободить проблему от эмоций, останется просто ситуация. Рассказывая ребенку о происходящем, отделяйте факты от своего мнения о них.

Если бабушка живет своей жизнью и редко видится с внуками

Как бы ни было трудно это признать родителям, но детей они рожали для себя. И бабушка не обязана с ними сидеть, ведь собственных детей она уже вырастила.

Конечно, бабушку можно и нужно попросить о помощи, но ставить ультиматумы и считать, что она просто обязана сидеть с малышом, – перебор.

«Ребенку в этой ситуации достаточно обозначить факт: есть бабушка, она приезжает, когда у нее есть возможность. Или не приезжает, потому у нее много дел», - считает Анна Кучерявенко, клинический психолог и аналитический психолог

Если визит бабушки всякий раз становится праздником, ребенок будет ждать ее и скучать по ней. С другой стороны, ребенок много чего хочет – например, конфет. И это уже другая задача – научиться переживать то, что не все в мире появляется по его велению.

Психотерапевт Марина Новикова подсказывает, что родитель может сказать ребенку в такой ситуации: «Когда я понимаю, что бабушка не находит время, чтобы посидеть с тобой, мне становится грустно и немного обидно. В то же время я рад(а), что у бабушки есть много времени для себя. Мы не можем заставить бабушку изменить свое решение проводить больше времени с тобой, но можем рассказать ей, как это было бы приятно для тебя и для меня».

Если бабушка совсем отказываться сидеть с внуками и не появляется в их жизни

Чаще всего так происходит потому, что бабушка отвергает не самого внука, а его маму или папу (то есть – своего собственного ребенка) или зятя/ невестку. Конечно, это больно и неприятно. И именно с этой болью нужно разбираться «отвергаемым» маме или папе.

Для многих родителей становится облегчением тот факт, что для ребенка все не так трагично, как им кажется.

С этим согласна Анна Кучерявенко: «Для детей изначально эта ситуация нейтральна – нет бабушки и нет. Гораздо большее значение имеет отношение отвергаемого родителя. Ребенок будет считывать его».

Марина Новикова добавляет, что важно не представлять чудовищем бабушку, с которой напряженные отношения  у самих родителей, а давать надежду на то, что изменение ситуации возможно: «Мне бы хотелось, чтобы было иначе, но сейчас это так. И мне грустно, обидно, больно от этого. Я бы хотел(а), чтобы это изменилось».

Если бабушка предпочитает одного внука другому

Если в семье больше одного ребенка, каждый из них будет выстраивать свои особенные отношения с бабушкой. Кто-то из детей будет «выбирать» одну бабушку, кто-то – другую, кому-то окажется ближе дедушка. А кому-то, может быть, и вовсе не нужно очень близкое общение с родными.

Анны Кучерявенко поясняет: в ситуации, когда бабушка общается с одним внуком, но не общается с другим, важны детали. Действительно ли это причиняет ребенку дискомфорт? Может быть, это лишь предвосхищающие тревоги родителей? Нужно выяснить, хочет ли другой ребенок такого же внимания к себе. Вполне возможно, что эта дистанция вполне комфортна обоим.

Если ребенок проявляет ревность к сестре/брату, обвиняя бабушку в несправедливости, прежде всего разберитесь, действительно ли это связано с бабушкой или является частным случаем вечной борьбы и конкуренции детей. Но в любой ситуации ребенка – особенно, если он действительно переживает и хочет больше внимания бабушки, – нужно поддержать, помочь ему выразить свои чувства.

Марина Новикова говорит, что слова мамы могут звучать так: «Тебя, кажется огорчает то, что тебе достается меньше подарков и внимания от бабушки… Я понимаю твое настроение, я бы тоже огорчилась. Давай поговорим с бабушкой о том, что бы тебе хотелось получить от нее, чем вам можно заняться вместе».

Если ребенок явно ревнует бабушку, обсудите ситуации, которые вызвали в нем ревность и зависть к своим братьям и сестрам. «Да, бабушка последнее время больше проводит с твоим братом/сестрой, но это не потому, что она тебя не любит. Я понимаю, что тебя это злит и ты бы хотел больше бывать вместе с бабушкой. Давай поговорим с ней и выберем  день, который она проведет с тобой».

Чтобы легче было объяснить ребенку, что происходит, Анна Кучерявенко предлагает выслушивать переживания ребенка и объяснять правила, по которым распределяются блага в семье, и регулировать их, если необходимо.

Например, бабушка купила билеты в цирк для одного ребенка, а пойти хотят оба. Если ей трудно идти с двумя детьми сразу, значит, в следующий раз она идет с другим.

Это может звучать грустно, но важно понимать: дети разные и, возможно, бабушка общается больше с тем, с кем ей легче. Или не общается ни с кем из внуков, потому что для нее это в принципе тяжело.

Итак, можно провоцировать конфликты, взывая к чувству долга бабушки, а можно стать взрослее и мудрее и научиться принимать ситуацию такой, какая она есть, заботясь о своем ребенке самостоятельно.

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