Диетолог рассказал, как легче отучиться есть сладкое

Эксперт заявила: тем, кто хочет избавиться от крайне вредной привычки постоянно есть сладкое, необходимо настроиться на «программу отвыкания» длиной в один месяц. Если в течение этого срока следовать определенным правилам, то эффект будет налицо - вкусовые рецепторы «перестроятся», и тяга к сладостям существенно снизится, утверждает Суттер, передает Medikforum.ru.

Прежде всего, отметила диетолог, нужно убрать все сладкое из зоны доступности.

«Сладости не должны находиться под рукой – не должно быть ситуации, когда открываешь ящик и достаешь шоколадку. Несмотря на то, что этот совет довольно прост, он очень эффективно работает», - сказала она.

Также врач рекомендует внимательно читать продуктовые этикетки и не покупать продуктов с высоким уровнем сахара.

«При выборе еды нужно следовать одному правилу: если в 100 граммах этого продукта содержится более 5 граммов сахара, то лучше от него отказаться», - поделилась рекомендацией специалист.

В идеале, считает Лили Суттер, нужно прекратить совсем покупать сладости в магазине. В таких продуктах содержание сахара или сахарозаменителей почти всегда очень высокое, к тому же в большом количестве присутствуют ненужные добавки.

Тем, кто не мыслит себя без сладкого, она посоветовала готовить десерты самостоятельно – и лучше так, чтобы вместо сахара добавлять в них кусочки фруктов или ягод, либо корицу.

Помимо этого, для отвыкания от сладкого важно есть достаточно белка, а также продуктов, богатых хромом. Эти нутриенты способствуют стабилизации уровня сахара в крови, что купирует острое желание съесть сладкое.

Эксперт напомнила, что самыми богатыми источниками белка являются постное мясо, тунец и бобовые, а высоким содержанием хрома отличаются картофель, спаржа, свежие помидоры, апельсиновый сок, брокколи и цельнозерновые продукты