Беременная актриса Марилин Юрман разделась для глянца

«Если в спорте важен результат, то в йоге надо научиться принимать свое тело таким, какое она есть и не гнаться за результатами», - сказала Юрман в интервью журналу и добавила, что позволяет себе полнеть, сколько надо.

Актриса призналась, что сначала не хотела, чтобы кто-то узнал о ее беременности: «Первые четыре месяца мне было очень плохо – тошнило, плохое настроение, отсутствие аппетита», - пожаловалась звезда и добавила, что сначала даже переживала, что не могла наслаждаться беременностью.