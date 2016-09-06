Эстонский блогер лишилась волосы из-за наращивания

Женщина пишет, что неделю назад она заметила, как у нее стало выпадать больше волос из челки, а на следующий день покраснела кожа головы. «Я сделала себе наращивание волос как раз в тот момент, когда у женщин после родов обычно начинают выпадать волосы. Получается, что мои волосы выпадают, а кератин их удерживает, так они там и скапливаются, что приводит к покраснению головы», - объясняет автор.

Блогеру пришлось проходить так еще некоторое время, потому что она была в отпуске, но придя в парикмахерскую, мастер был в шоке от состояния волос. «“Таких плохих волос я еще никогда в своей жизни не видела“. Сказала мне парикмахер, и я ей верю», - пишет Mallukas.

Ни маски, ни специальные шампуни ей не помогали, а кожа головы покрылась сыпью.

«Парикмахер сказала мне, что пришла бы я на неделю позже, пришлось бы брить меня под ноль. Знаю, что игроманов записывают в черные списки и не пускают в казино – а можно меня записать в какой-нибудь список и не разрешать больше наращивать волосы?» - спрашивает блогер.