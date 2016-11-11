Письмо читательницы: если у мужа нет эрекции, в этом виновата жена?

«Живем с мужем десять лет. Постоянно ругаемся в последнее время. Два дня назад муж стал приставать ко мне. Я ответила взаимностью. Но член у него просто упал. Я стала очень переживать, может, другая есть. Раньше секс был нормальный. В данную минуту муж меня обвинил, что во всем виновата я, что член не стоит. Что мне делать? Получается, если член не стоит, виновата жена. И должен ли мужчина объяснять жене, что у него никого нет. Раз такая ситуация произошла в сексе. Мне муж ответил, что он ничего не должен», пишет Клео.

Психолог Александр Колосов советует: «Если он ничего не должен, тогда и вы ничего не должны! Но серьезные отношения для того и создаются, чтобы помогать и поддерживать друг друга, решать вместе возникающие трудности, а не обвинять во всем свою половинку. И, конечно, ответить на вопрос, есть ли у него другая женщина. Хоть что-то ответить, если он ваш муж, а не чужой человек, которому на вас наплевать».