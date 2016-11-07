Кейт Миддлтон объяснила девочке, что значит быть принцессой

Супруга принца Уильяма провела несколько часов, общаясь с маленькими пациентами хосписа и их родителями.

В процессе этого непринужденного общения одна девочка задала герцогине Кембриджской вопрос, ответ на который, наверное, хотели бы узнать многие: «Каково это — быть принцессой?». На что Кейт ответила без промедления:

«Главное занятие принцессы — это забота о муже и о своих детях, которые то и дело стараются разбежаться в разные стороны и что-нибудь натворить. Вот из чего состоит большая часть моей жизни».

Кроме того, герцогиня призналась, что ей очень повезло с мужем, который о ней постоянно заботится. После сеанса арт-терапии Миддлтон подарила малышам несколько коробок с игрушками, вскользь заметив, что она знает «одного мальчика, который пришел бы в восторг от пластмассовых динозавров», намекая на то, что ее 3-летний сын, принц Джордж, без ума от древних животных.

Для своего появления на публике герцогиня Кембриджская на этот раз выбрала элегантный костюм - пиджак и юбку - изумрудного цвета от модной марки Hobbs, а также классические черные туфли на высоком каблуке от эксклюзивного дизайнера обуви Gianvito Rossi.