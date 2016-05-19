О чем никогда не стоит просить своего мужчину

Отношения подразумевают множество компромиссов: начиная с того, как стирать вещи, и заканчивая просмотром фильмов, которые вы не очень любите. Но так как это все ради вашего любимого, вы соглашаетесь. Однако поой мы перегибаем палку.

Иногда жены просят мужчин о том, что совсем неправильно для отношений и, возможно, даже унизительно для мужчин.

Вот лишь 7 вещей, о которых никогда не стоит просить своего мужа, потому что это нереалистичные ожидания, хотя женщины думают, что без этого невозможно.

1. Никогда не обращать внимания на других женщин

Не то чтобы нужно позволять мужу пялиться на других женщин и мириться с этим. Просто мужчины генетически запрограммированы замечать женщин в целом, которые хоть немного привлекательные. Поэтому не стоит запрещать им это делать, потому что они все равно будут обращать на них внимание. Просто доверяйте и знайте, что это точно так же, как когда вы замечаете привлекательного мужчину, но это ведь не значит, что вы собираетесь изменить с ним.

2. Отказаться от какого-то личного или профессионального увлечения

Как бы вы не понимали и не разделяли его интересов, вы должны поддерживать его цели и стремления чего-то достичь. Иногда на это нужно время и деньги, но не будьте той, которая постоянно говорит ему, что он не сможет этого сделать, или что он не должен.

Будьте его партнером, любовницей и другом. Мотивируйте его делать то, что он хочет, и дайте ему понять, что вы всегда будете рядом.

3. Измениться или быть другим

Когда вы заостряете внимание на его недостатках, старайтесь вспомнить то, за что вы его полюбили. Будьте терпеливы и любящи, помните, что у вас тоже есть свои минусы.

4. Иметь такие же интересы, как и у вас

Это нереалистично и несправедливо. У вас есть что-то общее, но есть и разное, и это сохраняет интерес в отношениях.

5. Выслушивать вас как ваша подруга

Ваш мужчина хочет выслушивать вас и ваши проблемы, но есть определенные темы, в которых он не сможет помочь вам настолько разобраться, как это сделает ваша подруга, сестра или мама. Цените его старание и желание вас понять, но не испытывайте нереалистичных ожиданий, что мужчина так же вас поймет и поможет, как другая женщина.

6. Не гулять со своими друзьями

В первый год отношений вы просто хотите все время проводить вдвоем, а потом, возможно, хотите, чтобы он больше был дома с детьми, чтобы не гулял допоздна. Но у каждого должна быть своя жизнь вне отношений, и о друзьях не нужно забывать.

Если вы не встречаетесь со своими подругами ради мужа – это ваша проблема, а не его. В здоровых отношениях все должно быть иначе.

7. Выбрать между вами и его матерью

Конечно, он должен защищать вас перед своей мамой, если у вас натянутые отношения, но никогда не нужно заставлять его буквально выбирать чью-то сторону. Просто представьте себя на месте его матери, представьте такую ситуацию с вашим будущим сыном.