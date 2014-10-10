Почему твой крем не работает? Шесть возможных причин

Любимый бьюти-продукт большинства представительниц прекрасного пола — дневной крем. Увлажняющий, восстанавливающий, антивозрастной — варианты меняются в зависимости от индивидуальных особенностей кожи. Но всегда ли приобретенное средство соответствует ожиданиям? Почему иногда даже качественный дорогостоящий продукт не работает? Возможно, дело в том, что ты допускаешь ошибки в его применении?

Ошибка 1: Ты наносишь крем на неподготовленную кожу

Юные девушки и женщины преклонного возраста обычно наносят крем на лицо сразу же после умывания. И это правильно! Вот только не всегда манипуляций с водой и пенкой для умывания коже достаточно. Если кожа жирная, пористая, на ней обосновались черные точки или имеется акне, очищение должно быть более глубоким!

Что делать? Очищать кожу в зависимости от ее типа. Сухая кожа, как правило, тоньше других видов, поэтому регулярного умывания утром и вечером и применения пилинга 1-2 раза в неделю ей достаточно. Крем будет хорошо работать и радовать кожу питательными компонентами, пишет Kleo.ru.

А вот к жирной и комбинированной коже должен быть другой подход. К утренним и вечерним умываниям следует добавить глубокое очищение при помощи пилингов и скрабов — по графику 2-3 раза в неделю и дополнительно использовать полоски для избавления от черных точек. Кроме того, можно практиковать распаривания кожи с последующей чисткой лица, но эту процедуру лучше проводить в кабинете косметолога.

Ошибка 2: Ты наносишь слишком много крема

Нанесение крема толстым слоем говорит о твоей «щедрости» к коже и трогательной заботе о ней. Но поверь, все это лишнее! Крема нужно ровно столько, чтобы он покрыл поверхность кожи однородным слоем.

Слишком много средства — это и бесполезные траты, и гарантированный способ получить проблемы с покровом. Не зря косметологи призывают снимать излишки средства салфеткой! Если они остаются на коже, смешиваясь с секретом кожи и загрязнениями окружающей среды, они забивают поры и образуют плотные пробки. Но и это еще не все! Макияж, нанесенный поверх толстого слоя крема, быстро смазывается, растекается, собирается в складочках кожи.

Что делать? Соблюдать умеренность в использовании косметики! Большее — враг хорошего! Для увлажнения кожи лица достаточно крема размером с горошинку.

Совет! Если ты пользуешься увлажняющим кремом, его волшебные свойства удвоятся, если ты будешь наносить его на влажную кожу!

Ошибка 3: Ты не изменяешь однажды выбранному уходу

Найти «свой» крем, безусловно, удача, ведь это средство будет работать во благо. Но быть верной ему годами — все же ошибка! Состояние кожи с возрастом меняется, и дело здесь не только в старении. Меняются потребности кожи: покров реагирует на внешние факторы (например, время года) и внутренние (прием определенных лекарств, хронические заболевания). Чтобы кожа была свежей и яркой, к ней нужно прислушиваться, учитывать ее «настроение»!

Что делать? Пересматривать уход за кожей минимум два раза в год. При смене сезонов — когда теплое время года меняет холодное и наоборот. И сразу же, если ты заметила ухудшение состояния покрова. Например, нормальная кожа стала тяготеть к сухости или комбинированная стала жирной.

Еще один важный признак — повышение чувствительности кожи. Если ты видишь, что покров стал болезненно реагировать на уход, следует полностью сменить его, подобрав новую линейку продуктов — дневной и вечерний крем, тонизирующий лосьон, средство для очищения, сыворотку.

Ошибка 4: Ты используешь крем из холодильника

Моду на хранение кремов в холодильнике ввели бьюти-блогеры. Девушки, вещающие о красоте в роликах на YouTube, были уверены, что такая мера продлевает жизнь средству. Но это мнение ошибочно — на этикетке крема, как правило, указывается оптимальный температурный режим для конкретного продукта. И нарушать его «нововведениями» не стоит, это, напротив, сократит срок годности.

Что делать? Прислушиваться к мнению производителя и хранить кремы так, как он указывает на этикетке продукта. Запомни — активные вещества в составе средства работают лучше, если продукт нанесен на кожу теплым, то есть комнатной температуры. Косметологи даже советуют перед применением крема растереть его между указательным и большим пальцем одной руки и только после этого распределять средство по коже.

Единственное исключение из правил — кремы для век. Некоторые из них, например, те, что призваны снять отечность под глазами, действительно лучше держать в холодильнике. Нанесенные прохладными, они тонизируют кожу век и скорее снимают отеки.

Ошибка 5: Ты игнорируешь правила применения натуральной косметики

Качественная натуральная и органическая косметика отличается от баночек с синтетическими компонентами не только составом, но и особенностями применения. Исходя из того, что в натуральных средствах нет химических консервантов, их срок годности небольшой — они подвержены быстрой порче продукта. Иногда женщины по незнанию сокращают и без того небольшой срок, например, когда зачерпывают крем из баночки пальцами рук. Если ты так делаешь, прекрати немедленно!

Что делать? Учитывать, что какими бы чистыми ни были твои руки, лучше не лезть в натуральный крем «голыми руками». Для набирания крема существуют специальные лопатки и ложечки. Случайные бактерии, оставшиеся на коже рук после их мытья с мылом, могут вступать в химические реакции с компонентами крема, тем самым меняя изначальный состав бьюти-продукта. «Зараженный» бактериями крем не принесет пользы коже, а напротив, вызовет раздражения и аллергические реакции. Поэтому будь особенно осторожна в применении натуральных средств.

Ошибка 6: Ты не учитываешь особенности действующих веществ

Активные вещества в составе косметики, как правило, имеют свои особенности применения, и не всегда они указываются на этикетке. Например, кремы с глицерином и гиалуроновой кислотой нельзя использовать при невысокой влажности (меньше 60%), поскольку «гиалуронка» и глицерин могут вытягивать влагу из глубинных слоев кожи, если ее недостаточно в окружающей среде. Поэтому в жарком помещении нанесение такого крема навредит коже, она станет заметно суше.

А кремы с популярным антиоксидантом — витамином С и ретинолом не рекомендуется использовать в дневное время в солнечный сезон, они могут вызвать пигментацию. Идеальное время их применения — темное время суток.

Что делать? Прежде чем нанести на лицо новый крем, обсуди его состав с косметологом. Врач разъяснит действие каждого компонента состава и порекомендует идеальную программу его применения. И помни, результаты хорошего увлажняющего крема можно увидеть уже через неделю, а антивозрастного — только через месяц-полтора.