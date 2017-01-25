Девять способов носить трикотаж и не выглядеть старомодно

Под куполом отеля Grand Palais в буквальном смысле нашли отражение две знаковые эпохи: 50-е, воплощенные в нежной весенней палитре традиционных твидовых костюмов, и 80-е с их нарочито объемными плечами, утянутой талией и отделкой из перьев.

Отправной точкой для вдохновения Лагерфельда в этом сезоне стала известная скульптура Альберто Джакометти "Женщина-ложка". Длинная шея, глубокая линия декольте, расширяющийся от талии и вновь сужающийся к низу подол — помимо тюльпановидного кроя в ход пошли оборки, пачки и другие объемные конструкции. И один важный элемент, "синхронизирующий" почти всю линию (66 луков) — широкий пояс, затягивающий осиные талии моделей, причем как поверх изящных вечерних одеяний, так и поверх пиджаков и пальто.

По традиции, на подиуме Chanel Haute Couture отметились несколько топ-моделей: Кендалл Дженнер продемонстрировала платье, фактура которого напоминала битое стекло, а фасон — эпоху ар-деко, а Белла Хадид вышла в ансамбле из темно-синих юбки, брюк и черной накидки, одетой в качестве топа. К слову, зеркальный антураж был выбран неслучайно: он вторил серебристой вышивке, кристаллам и сверкающим пайеткам.

Главной звездой шоу стала Лили-Роуз Депп, которая всего за один сезон превратилась из дебютантки в главную музу Карла Лагерфельда, потеснив на этом поприще модель-бунтарку Кару Делевинь. Под занавес 17-летняя дочь Ванессы Паради и Джонни Деппа появилась на подиуме в пышном розовом облаке оборок и в нежном образе невесты Chanel продефилировала под руку с самим Маэстро.