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Девять способов носить трикотаж и не выглядеть старомодно

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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С нашим климатом свитеры, кардиганы и трикотажные платья в холодный сезон — предметы первой необходимости. Разбираемся, как их носить этой зимой, чтобы не выглядеть старомодно.

Выбираем необычный крой

Самый верный способ не выглядеть скучно в вязаном свитере и, например, юбке — выбрать вещи с необычными силуэтами. Короткая обтягивающая юбка и такой же тесный свитер — комбинация заведомо неудачная, она не идет практически никому и обладает дурной репутацией. Зато объемный свитер с расклешенными рукавами или с рукавами-буфами, вошедшими в моду в этом сезоне, в сочетании с асимметричной длинной юбкой никто не назовет ни скучным, ни старомодным.

Примеряем oversize

Вязаные вещи, кажущиеся столь уютными и нейтральными, — одна из самых коварных категорий в гардеробе. Свитеры, водолазки, платья в крупный рубчик или толстые косы могут прибавить и веса, и возраста, и вообще зачастую смотрятся очень уныло. Как можно омолодить трикотажный total look? Запомните, что вещи нарочито большего размера смотрятся выигрышнее приталенных и обтягивающих в 90 процентах случаев и идут большему количеству людей. Высокий ворот объемной водолазки и короткая расклешенная юбка — отличная комбинация.

Не боимся смелых цветовых комбинаций

Грамотное комбинирование ярких цветов, разных фактур и материалов поможет вам выглядеть молодо, бойко и свежо. Не бойтесь сочетать насыщенный желтый и нежный розовый, алый и оранжевый. Также не пренебрегайте вещами в крупных цветовых блоках.

Что касается светлых оттенков, то старайтесь избегать одного цвета в образе. Комбинируйте серый, белый, бежевый и молочный друг с другом. Три-четыре светлых оттенка — оптимальное количество.

Убираем подальше юбку-карандаш

Поговаривают, что хорошие примеры вязаной юбки-карандаш встречаются, но они скорее служат исключением из правил. Чуть расклешенное платье или юбка из тонкого трикотажа яркого цвета в сочетании с каблуками или плоской подошвой — вариант куда более выигрышный.

Помним про плотные черные колготки

Очень важный момент при составлении образа из трикотажных вещей — выбор правильных колготок. В дурной список попадают телесные (любой плотности и оттенка) и практически все фантазийные модели. Остерегайтесь и цветных колготок. Плотные черные — самый нейтральный вариант, который подходит и к темным, и к ярким вещам.

Выбираем необычное

Длинное платье в стиле пэчворк, яркие кардиганы, с помощью которых можно создать образ в стиле модных 70-х, воланы и рюши, топы или боди из тонкого трикотажа на шнуровке... Пусть вещь будет немного странной, причудливой, но запоминающейся.

Не носим обтягивающее

Плотно сидящий трикотаж не идет практически никому. Фигуру он, может, и подчеркнет, но образ может получиться либо вульгарным, либо старомодным. Глухие платья "в облипку", узкие вязаные юбки, водолазки из тонкой шерсти, на которых особенно заметны мелкие катышки, лучше исключить из гардероба раз и навсегда. Если oversize вам совсем не по душе, то выбирайте просто более свободные по силуэту вещи.

Используем аксессуары

Всего один необычный, модный аксессуар может здорово освежить практически любой образ. В этом году в моду вошли очень широкие ремни, а также корсеты, поэтому рекомендуем взять их на заметку. Правда, они сработают лишь с тонкими материалами. Омолодить трикотажный тотал-лук могут также гигантские серьги, необычные броши или тонкие многоярусные цепочки.

Создаем многослойные образы

В ситуации с трикотажными вещами можно придумать много интересных сочетаний. Пиджаки из тонкой шерсти и водолазка и широкие брюки в мелкий рубчик, рубашки, проглядывающие из-под объемных свитеров в комплекте с плиссированными юбками. Такие вещи смотрятся красиво, а кроме того, в них очень тепло.

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