Ученые: из женщин старше 70 лет получаются идеальные любовницы

Ученые установили, что в этом весьма почтенном возрасте старушки перестают думать о вязании и внуках и начинают все чаще интересоваться интимом. Так, в ходе опроса больше 50% респонденток в возрасте за 70 признавались, что секс – очень значимая сторона их жизни.

В то же время среди дам в возрасте от 55 до 69 лет интерес к интимной жизни испытывают лишь 43%. Ученые считают, что повышение либидо объясняется тем, что после 70 лет женщины уже не обременены заботами о карьере или родных.

Также специалисты выяснили, что наиболее активны в сексе одинокие старушки – те, у кого нет партнера или у кого супруг в силу возраста не способен к половому акту.