Фастфуд не может быть безопасным по определению, предупреждают медики

Был проведен эксперимент с участием 14 стройных и здоровых мужчин 20-40 лет. Добровольцы получали или ванильный напиток, содержащий пальмовое масло, или простую воду. В коктейле было столько же жиров, что и в восьми кусках пиццы или бургере с большой картошкой фри.

Выяснилось: даже разовое потребление пальмового масла привело к немедленному накоплению жира и снижению чувствительности к инсулину. Помимо этого, повысился уровень триглицеридов в крови. Выявленные отклонения в перспективе угрожают диабетом, сердечно-сосудистыми недугами, ожирением, изменениями в активности генов, связанных с жировой болезнью печени.

В отчете ученых говорится: "Стройные, здоровые люди способны адекватно компенсировать чрезмерное потребление насыщенных жирных кислот, однако повторяющееся воздействие таких питательных веществ в конечном счете приведет к хронической резистентности к инсулину и неалкогольной жировой болезни печени".