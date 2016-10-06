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Десять ключевых правил, которые работают при выборе аксессуаров

Krasotka.ee
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Глянцевые журналы наперебой рассказывают о тенденциях в мире моды и знакомят с новинками и правилами сочетания женских аксессуаров с одеждой.

AdMe.ru долго изучал этот вопрос, а затем разложил советы по полочкам. Теперь мы знаем секреты, не доверяем мифам и выбираем только стильные украшения!

1. Надевайте не более трех–четырех массивных аксессуаров

В одном образе можно совмещать несколько крупных украшений, но не более трех–четырех. И главное — чтобы изделия сочетались между собой по цветовой гамме, стилю и материалам.

2. Не прячьте объемный ворот за объемным же шарфом

Верхнюю одежду с большим воротником не стоит дополнять объемным шарфом. Для комфорта носите легкий платок на шее, под одеждой.

3. Используйте полный комплект украшений, только если они небольшие

Существует мнение: бусы, серьги, браслет и кольцо из одного комплекта будут смотреться безвкусно, если надеть их все сразу». Это справедливо, но лишь отчасти: все дело в размере изделий. Компактные аксессуары в полном комплекте выглядят очень изящно.

4. Отойдите от правила подбирать сумку под цвет обуви

Не обязательно подбирать обувь и сумку в одной цветовой гамме. Яркую обувь лучше дополнить аксессуаром в спокойных тонах.

5. Расставьте приоритеты: либо яркая одежда, либо массивные аксессуары

Создавая образ, мы должны определиться, какого эффекта хотим добиться, и правильно расставить визуальные акценты: яркой и объемной могут быть либо одежда, либо аксессуары, но не все сразу. Пышный ворот блузки и крупные серьги со стразами вместе смотрятся нелепо.

6. Забудьте о часах, если на вас вечернее платье

Наручные часы удачно украсят городской, спортивный или деловой стиль одежды. Однако к вечернему платью подходят только ювелирные часы.

7. Помните о том, что широкие кольца идут не всем

Для коротких пальцев не годятся широкие кольца, зато тонкие модели визуально удлинят фаланги. Помните эту взаимосвязь при покупке колец.

8. Выбирайте перчатки в тон одной детали в образе

Ориентир для цвета перчаток — цвет обуви, пояса, помады и т. д. Перчатки должны гармонично совпадать по оттенку хотя бы с одной деталью образа.

9. Исключите черную обувь, если образ выдержан в пастельных тонах

Пастельную палитру в одежде лучше поддержать обувью светлых оттенков. Темная обувь в данном случае совсем не к месту.

10. Этнобижутерия подойдет к одежде в нейтральных тонах

Этностиль допускает обилие бижутерии, но не забывайте о цветовом балансе. Надевая бусы из множества ниток или разноцветные браслеты, разбавьте образ одеждой нейтральных оттенков.

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