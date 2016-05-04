Доктор показал, как меняется зрение младенца в первый год жизни

Доктор Ромеш Ангунавела (Romesh Angunawela) совместно с глазной британской клиникой Clinic Compare решил продемонстрировать, как выглядит мир глазами ребенка в первый год его жизни, и создал специальную анимацию, пишет Adme.ru.

Оказывается, в первые дни жизни новорожденные видят лишь размытое черно-белое изображение. Каждый месяц зрение становится все лучше, и через три месяца ребенок начинает распознавать лица родителей, мир становится все более ярким и четким. Полностью зрение формируется примерно к двум годам: как раз когда дети с интересом стремятся познать окружающий мир.