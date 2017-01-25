Мнение эстонки: иностранец – ключ к успешной жизни здесь

«Недавно я осознала что все пять моих самых близких подруг, включая меня, встречаются с иностранцами. Кто-то живет со скандинавцем уже много лет, кто-то наслаждает букетно-конфетным периодом с американцем, а я провожу свое время с австралийцем. Почему так сложилось? Что, в Эстонии не осталось нормальных мужчин?

Все мои подруги заметили, что с иностранцами проще познакомиться, да и начать более серьезные отношения тоже легче. Они подходят знакомиться, делают комплименты, говорят, что им в нас нравится и пытаются завоевать, потому что мы для них – загадка, пишет Naine24.

«У моего мужа-датчанина было счастливое детство. Родители любили его, там не было никакой послевоенной депрессии, - сказала как-то одна знакомая психолог . – Эстонские мужчины не получали в детстве достаточно любви, они боятся себя с кем-либо связать».

Если для эстонца отношения – это страшное обязательство и установление авторитарного порядка, то для скандинавца – это просто любовь.

Здешние эмигранты осознанно выбрали местом проживания именно Эстонию, поэтому не жалуются на страну, а изучают ее. Как говорится, ребенок может орать до потери пульса на руках у матери, а с няней будет вести себя как ангелочек. Так и они.

Также я и все мои подруги заметили, что иностранцы не чураются помощи по дому, они охотно готовят, убирают и моют посуду - отличие от эстонских мужчин.

Другая моя подруга, которая влюблена в американского программиста, радуется, что тот признает такое понятие, как феминизм. Он дает ей право быть независимой и успешной, и у него нет мыслей ее как-то ограничивать или контролировать.

Единственное, что может как-то повлиять на благостную атмосферу в отношениях с иностранцем – это общение не на своем языке. Но, с другой стороны, дети будут знать три языка.

Мой англоязычный друг интересуется местной культурой и жизнью и зачастую именно он первым рассказывает мне новости. Иногда мне кажется, что именно иностранцы – ключ к успешной жизни в Эстонии».